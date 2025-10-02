Humedades y saneamiento colapsado: Málaga invertirá 1,05 millones en rehabilitar el Mercado de Mayoristas

Más de un año después de que cerrase sus puertas, el Ayuntamiento de Málaga pone en marcha las obras de adecuación y acondicionamiento del Mercado de Mayoristas, antigua sede del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) y que reabrirá convertido en el MUCAC Mayoristas.

De acuerdo con los detalles recogidos en el pliego de condiciones que rige esta contratación, el valor de los trabajos asciende a 1.050.452,74 euros (IVA incluido), siendo el plazo de 5 meses.

Las empresas interesadas tienen hasta el 22 de octubre para presentar sus ofertas.

Cabe recordar que la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía informó favorablemente del proyecto presentado por el Consistorio para la reforma de este edificio el pasado mes de abril, ya que el inmueble, ubicado en calle Alemania, es un Bien de Interés Cultural (BIC) y se localiza en el Conjunto Histórico de Málaga.

Actuaciones previstas

El objeto del proyecto es el de dar solución a los problemas de humedad procedentes de la cubierta, así como de la evacuación del saneamiento a nivel del sótano.

La propuesta pasa por la eliminación de las filtraciones de la cubierta principal y de los lucernarios que dan a planta baja y planta sótano, incluyendo la reparación de los efectos producidos en las plantas inferiores.

Por otro lado, se reconvertirán los actuales aseos de la planta baja en vestuarios y éstos se ubicarán en el actual emplazamiento de la consejería, trasladando ésta a un lateral junto a la entrada principal.

Las actuaciones previstas de forma más concreta se basan en la realización de catas en el sótano, la ejecución de un nuevo saneamiento, así como la actualización de los aseos de la planta primera.

También se realizarán nuevos cuartos de instalaciones para aislar las máquinas de aire acondicionado y se repararán los petos de la cubierta.

Por último, se recuperará la iluminación natural a través de los huecos de ventilación en forma de hileras de pequeños cuadrados, situados en la parte alta de la actual biblioteca eliminando el actual tratamiento que tienen.

Asimismo, se pintará con pintura plástica mate en las zonas del interior y pintura pétrea exterior de toda la fachada de modo que se recupere su color original en tono rojizo.

MUCAC: un nuevo espacio y dos sedes

En septiembre de 2024, el Ayuntamiento de Málaga anunció la creación de un nuevo equipamiento cultural bajo la denominación de MUCAC (Museo y Centro de Arte Contemporáneo de Málaga) que contaría con dos sedes: Mayoristas (Soho) y La Coracha (Malagueta).

El mismo ofrece un plan museológico conjunto para estos espacios y plantea consolidar el éxito cosechado por ambos en estas décadas, con un cambio de modelo de gestión directa que apuesta por lo público.

Durante el cierre temporal de Mayoristas (antiguo CAC Málaga) se ha programado el proyecto Misión Málaga, con once fotógrafos españoles de trayectoria consolidada que durante un año realizarán un trabajo fotográfico en los once distritos y que culminará con la edición de publicación y exposición de una selección de las fotografías.

Durante las obras de acondicionamiento de Mayoristas, se ha programado un ciclo performativo que llevarán a cabo destacadas artistas españolas y latinoamericanas en esta disciplina, que se presentará en la plaza de la sede de Mayoristas y que comenzará en los próximos meses. Estas actividades tendrán un carácter gratuito.

En cuanto a los equipamientos, contará con cuatro salas expositivas y una zona de laboratorios artísticos.

Los laboratorios de artistas serán implantados para permitir que compartan con estudiantes y profesionales del arte y la cultura y el público en general sus obras, los procesos creativos y las dificultades inherentes a la creación artística.

Esta sede seguirá contando con servicio de restauración y tienda-librería, ambos como concesiones de servicio.