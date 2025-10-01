Málaga bautiza las primeras calles de Distrito Zeta en honor a Padre Huelin, Gabriella Morreale y Sabina Muchart

Málaga empieza a poner los primeros nombres a las calles que ya empiezan a configurar el entramado del barrio de Distrito Zeta.

Así queda patente en varias resoluciones firmadas por el alcalde, Francisco de la Torre, proponiendo la denominación de algunas de las arterias de este nuevo desarrollo residencial.

De acuerdo con los documentos oficiales consultados por EL ESPAÑOL de Málaga, tres de las calles van a ser bautizadas con el nombre de Padre Huelin; Gabriella Morreale de Castro, una bioquímica e investigadora hispano-italiana, pionera de la endocrinología moderna en España y una de las grandes científicas del siglo XX en el ámbito de la medicina, y Fotógrafa Sabina Muchart, una de las figuras más interesantes de la fotografía española en el cambio de los siglos XIX al XX y una de las pocas fotógrafas españolas profesionales con una actividad documentada en esa época.

En el marco del procedimiento que ha de seguirse, la publicación de las mencionadas resoluciones se abren al interés de aquellas entidades que puedan estar interesadas.

Imagen de archivo de los trabajos de urbanización de Distrito Zeta, en Málaga.

La propuesta supone un paso más en la cuenta atrás de este gran barrio. Tras varios años de obras de urbanización y el arranque de los trabajos de las primeras promociones residenciales, será el año que viene cuando empiecen a llegar los vecinos a la zona.

Distrito Zeta se asienta sobre los viejos terrenos de Sánchez Blanca, con una extensión superior a los 660.000 metros cuadrados. Es ejemplo de la transformación de la capital de la Costa del Sol en los últimos años, al punto de haber atraído a decenas de fondos de inversión y promotoras inmobiliarias.

Una de las grandes particularidades de Distrito Zeta es la apuesta que sus promotores hacen por un concepto de smart city, donde cobran especial relevancia las nuevas tecnologías y la sostenibilidad.

En este sentido, se llegó a plantear la posibilidad de que los futuros vecinos del nuevo barrio puedan disponer de una criptomoneda propia, la zetacoin, de manera que puedan utilizarla en las transacciones en los comercios de la zona.

Incluso, determinadas acciones sociales y sostenibles ya previstas serían recompensadas con zetacoins. A modo de ejemplo, si un residente lleva una cierta cantidad de basura a reciclar se le puede compensar con esta moneda.

A esta peculiaridad se suma la apuesta por disponer huertos ecológicos para que los habitantes puedan tener su cosecha propia; parques caninos, con un diseño especial, que cuenten con piscinas, salas de juego y dispensadores de comida. Otro elemento a considerar es que se les dará a los residentes la posibilidad de disponer de un servicio de vehículo eléctrico compartido.