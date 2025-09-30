Noa, un nuevo referente de las oficinas en Málaga: Grupo Insur finaliza la estructura con 10.900 m² y 'rooftop' de lujo

La apuesta por nuevos y modernos edificios de oficinas en Málaga vive un momento clave. Tras avanzar hace ahora casi un año en la terminación de Ágora, en el litoral oeste de la capital de la Costa del Sol, Grupo Insur da un paso decisivo en la terminación de su segundo complejo en la ciudad: Noa.

El proyecto, con una inversión de 37 millones de euros, levanta ya toda su estructura en el barrio de Martiricos, en una parcela localizada junto a las torres residenciales más altas de Andalucía, de más de 100 metros de altura.

Muestra del avance de la intervención ha sido la puesta de bandera, un acto celebrado este martes y al que han acudido, entre otros, el alcalde, Francisco de la Torre, y el presidente de Grupo Insur, Ricardo Pumar.

Edificio de oficinas proyectado en los terrenos de Martiricos, en Málaga.

El inmueble dispone de una superficie de 10.900 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, 327 plazas de parking y capacidad para albergar a un total de 850 trabajadores.

El edificio Noa destaca por sus espacios diáfanos, que permiten su personalización según las necesidades de los inquilinos, contando en todas sus plantas con terrazas al aire libre y con un rooftop de 1.000 metros cuadrados con privilegiadas vistas al centro histórico para la celebración de eventos o para disfrutar de tiempo de descanso.

El diseño ha sido realizado bajo estrictos parámetros de calidad mediante el que aspira a obtener nivel Oro en las certificaciones Leed, Well y WiredScore, reconocimiento que acredita la sostenibilidad, el compromiso con sus personas y la conectividad del edificio.

"Noa no es solo un edificio de oficinas, sino un espacio que refleja nuestra visión de un futuro sostenible y adaptado a las nuevas formas de trabajo", ha señalado Pumar, quien ha destacado que está llamado a ser un punto de encuentro para empresas innovadoras que buscan desarrollar su actividad en un mercado en auge.

Para De la Torre, los edificios que Grupo Insur está desarrollando en Málaga "son un claro ejemplo de la transformación de la ciudad; no solo reflejan una arquitectura moderna y sostenible sino también el dinamismo y la capacidad de la ciudad para atraer proyectos que generan valor añadido".