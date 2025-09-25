Lujo en el Centro de Málaga: a la venta por 6,9 millones de euros un ático de 367 m² en la Plaza de la Constitución

Imagen del edificio donde está en venta un ático por 6,9 millones de euros. Idealista

El mercado inmobiliario más exclusivo de Málaga suma una nueva joya. Se trata de un impresionante ático situado en la Plaza de la Constitución, en pleno Centro Histórico de la capital de la Costa del Sol, que está en el mercado por 6,9 millones de euros.

Este es el valor de venta recogido en el anuncio publicado en el portal Idealista. El inmueble, según se precisa en la citada información, se encuentra en la última planta del número 9 de la emblemática plaza malagueña.

La propiedad dispone de 367 metros cuadrados construidos, distribuidos en estancias amplias y luminosas que ofrecen infinitas posibilidades de personalización. De hecho, cuenta con 10 habitaciones.

A la extraordinaria localización que tiene, a escasos metros de grandes referentes culturales como el Museo Picasso o la Catedral, se añade que cuenta con una terraza de uso exclusivo de 60 metros cuadrados.

Una vivienda singular en el epicentro de Málaga

El ático ocupa la última planta del edificio, lo que garantiza privacidad y una excelente entrada de luz natural durante todo el día.

La amplitud de los espacios interiores convierte a esta vivienda en una opción ideal tanto para quienes buscan una residencia de lujo en pleno Centro, como para proyectos de inversión o uso representativo.

Esta vivienda es un ejemplo más de que el mercado residencial premium de la ciudad está en alza. De hecho, la urbe se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos favoritos de inversores de alto poder adquisitivo.

De acuerdo con el listado de publicaciones de Idealista, este ático no es el más caro de cuantos hay en el mercado de la capital. Ese mérito sigue correspondiendo al ático de la torre de Sierra Blanca Estates en el litoral oeste. Su valor de venta se mantiene en los 9.750.000 euros.