El alcalde de Málaga pide el desalojo del pleno de este jueves: “No se puede tolerar un griterío en la sala”

Muchos malagueños recordarán el tremendo enfado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, protagonizó el pasado 31 de julio en el marco de una sesión plenaria donde se debatía acerca de la limpieza de la ciudad y la actuación de Limasam. El regidor se enfrentó con una de las asistentes, llegando a decirle: "¡Qué ejemplo está dando señora, váyase ya!". El motivo, el barullo que se estaba generando en la sala y que imposibilitaba, a juicio del regidor, el transcurrir de la sesión.

Pues bien, este jueves, 25 de septiembre, cuando se iban a abordar mociones urgentes como la referida a las pulseras antimaltrato, se ha producido una situación algo similar, aunque el regidor ha pedido silencio de una forma más templada y comedida. De la Torre se ha visto obligado a solicitar el desalojo "pacífico y voluntario" por parte de los asistentes del pleno debido a la sonora interrupción por parte del público.

La decisión del alcalde de levantar la sesión plenaria ha tenido lugar durante la intervención de la concejala portavoz adjunta del grupo municipal Vox cuando interpelaba a su predecesora en el turno de la palabra, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas. Los gritos que se emitían por parte de algunas personas asistentes al pleno apenas permitían avanzar la intervención de Gómez.

Francisco de la Torre ha pedido "silencio y respeto" al público asistente, y en concreto se ha dirigido a una mujer que gritaba para pedirle finalmente que abandonara el salón. "¡Señora, no puede intervenir de esa forma!", le ha dicho el alcalde en un primer lugar a una de las asistentes, que ha tenido el apoyo del resto del público, lo que ha provocado un gran jaleo y que el alcalde levante la sesión durante unos minutos solicitando el desalojo de la sala.

"He pedido el desalojo global ante una situación global, de un grito global que interrumpía el pleno, y eso en ningún reglamento, en ningún pleno de municipio, ni de autonomía, ni del gobierno, se puede prever y tolerar", ha expresado el alcalde, que ha dicho que posteriormente se dejará acceder al salón a quienes desde el público tenían pedida previamente el derecho al uso de la palabra.

Tras la aclaración del alcalde, el portavoz socialista, Daniel Pérez, ha manifestado que su grupo está en contra del desalojo global del público. "La competencia es suya, no es de nadie y si la gente sale en el pleno es su responsabilidad. Y lo hace sabiendo que el incumplimiento del reglamento del ayuntamiento lo hace de forma sistemática. Usted habla cuando no tiene que hablar. Y lo hace siempre mal", ha criticado Pérez.

Por su parte, el portavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, también ha mostrado el rechazo de su grupo al desalojo y ha preguntado al regidor si acaso no va a haber más público en el pleno municipal. "Es un error gravísimo que atenta contra las prácticas democráticas que se celebran aquí", ha dicho, a la vez que ha reclamado que en otras ocasiones se ha visto "a público que aplaudía al grupo del PP y nos gritaba a la oposición. Y en ese caso, curiosamente, usted nunca intervino".

El alcalde ha insistido a los concejales de PSOE y Con Málaga que ellos saben que no se puede cortar intervenciones: "Es que no se puede celebrar el desarrollo de un pleno habiendo un griterío en el salón de plenos", y ha pedido "silencio, y guardar respeto ante las intervenciones".

"Por lo tanto, para no alargar más el pleno, procédase al desalojo del pleno y los que hayan pedido la palabra --de entre el público--, que lo sabrán, que estén aquí, cuando toque el asunto", ha concluido el alcalde.