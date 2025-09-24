Cómo llegar a la Comic Con de Málaga: una línea de autobús especial desde el Centro y aparcamientos cercanos

La San Diego Cómic-Con Málaga reunirá a algunas de las estrellas más importantes del mundo del cómic, de los videojuegos y la fantasía a partir de este jueves en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma). Se espera una afluencia de 120.000 personas, por lo que la ciudad se prepara para reforzar la seguridad y el transporte urbano.

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la EMT, ampliará las frecuencias de autobuses desde el jueves, 25 de septiembre, hasta el domingo, 28 de septiembre, con una línea especial a modo de lanzadera desde el Centro de la ciudad (entre calle Larios y Puerta del Mar) hasta la zona del Palacio de Ferias.

Según han indicado, discurrirá en su recorrido de ida hacia Fycma por la avenida de Andalucía hasta la glorieta de Albert Camus la venida de la Aurora, Callejones del Perchel y realizar parada en Paseo de los Tilos, frente a la estación de autobuses (de cara a prestar servicio a aquellos viajeros que provengan de la estación María Zambrano y la propia estación de autobuses).

Desde allí, el autobús continuará directo hasta Fycma por Camino de San Rafael para terminar en la parada cercana al Recinto Ferial, dado que el acceso al evento se realiza desde la zona del Recinto Ferial.

Para el regreso al Centro, la línea especial realizará el camino inverso, con cabecera en la misma parada del Recinto Ferial y paradas en estación de autobuses en Paseo de los Tilos, con finalización en la Alameda Principal.

Esta línea especial recogerá pasajeros en todas las paradas del recorrido, siempre a indicación de aquellas personas que estén en las paradas de paso y así lo manifiesten levantando la mano.

La frecuencia de esta línea, que tendrá horario desde las 7.30 hasta las 22.30 horas será inferior a 10 minutos, con una oferta de más de 15.000 plazas disponibles.

Estos autobuses especiales serán articulados y contarán con identificación visible del evento para que los usuarios puedan localizarlos con facilidad, en concreto el número de línea será la 64.

Líneas regulares

Asimismo, los asistentes también podrán utilizar las 4 líneas regulares en cuyo recorrido se incluye el Palacio de Ferias o su entorno. Son las siguientes:

-Línea 4 (Paseo del Parque – Cruz de Humilladero – Cortijo Alto): conecta el Centro con la Ciudad de la Justicia y tiene varias paradas junto al Fycma. Frecuencia: cada 10 minutos aproximadamente.

-Línea 19 (Centro – Campanillas): para cerca del recinto, con una frecuencia de unos 20 minutos.

-Línea 20 (Ciudad Jardín – Centro – Los Prados): también tiene parada junto a Fycma, con frecuencias de 10 a 15 minutos.

-Línea 22 (Teatinos – Fycma): zona universitaria. Frecuencia: cada 15 minutos.

Tanto en los servicios lanzadera especiales como en las líneas regulares, los asistentes podrán abonar su billete con los títulos habituales en la tarjeta-bus (multiviaje y mensual), la tarjeta del Consorcio de Transportes de Málaga o el billete sencillo, en metálico, con tarjeta bancaria o QR.

Aparcamientos para vehículos

Con motivo del evento, las zonas habituales de aparcamiento junto a Fycma no estarán disponibles, pero se habilitarán tres áreas de estacionamiento cercanas: dos zonas en avenida de las Malagueñas, a pocos minutos a pie del recinto (por lo que el domingo no tendrá lugar el tradicional mercadillo ambulante y de segunda mano del Cortijo de Torres), y una zona adicional junto a El Corte Inglés Bahía Málaga, en Calle Hamlet, 5.

Con motivo del evento, la Policía Local reforzará sus servicios tanto en el entorno del Palacio de Ferias como en otros puntos de gran afluencia de personas como el Aeropuerto y el Centro.