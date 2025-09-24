Abre Manolo Bakes en el Centro Comercial Vialia de Málaga: esta es la fecha de la inauguración
La marca continúa su expansión en Andalucía con una nueva tienda en María Zambrano, la tercera apertura en la provincia y la segunda en la capital malagueña.
Manolo Bakes sigue creciendo por Andalucía y el próximo jueves, 25 de septiembre, abrirá en el Centro Comercial Vialia de Málaga un nuevo establecimiento junto a la estación María Zambrano.
El local se ubicará justo frente a la boca del metro que está en el interior de Vialia, entre la zapatería Krack y Calzedonia. Hasta el momento no ha trascendido cuándo comenzará a funcionar el establecimiento, más allá del cartel que se puede leer en la fachada del local que habla de una "próxima apertura".
Esta nueva tienda, de 70 metros cuadrados, se convierte en la tercera en la provincia de Málaga y la segunda en la capital, tras la reciente apertura en Muelle Uno el pasado verano.
La compañía refuerza así su apuesta por Málaga, una ciudad a la que sitúan entre las de "mayor dinamismo y proyección turística del país". "El Centro Comercial Vialia Málaga, por su ubicación privilegiada y su alto flujo de visitantes, tanto locales como viajeros de AVE y Cercanías, se convierte en el lugar idóneo para acercar el universo Manolo Bakes a un público cada vez más amplio", han indicado en una nota de prensa.
Además de estas dos aperturas en la capital, la marca ya cuenta con una tienda en Fuengirola, situada a apenas 30 kilómetros de Málaga, ampliando así su presencia en la Costa del Sol.
En este nuevo espacio, malagueños y foráneos podrán disfrutar de la experiencia Manolo Bakes al completo: no faltarán sus icónicos Manolitos y Palmitas, horneados y decorados a mano cada mañana, ni su café de especialidad, fruto de un blend exclusivo 100% arábica.
A la oferta se suman las últimas incorporaciones de la marca, como los sándwiches calientes premium (Tuna & Co, Club House, Ibérico y Capri, elaborados con pan ligero y crujiente), smoothies and juices preparados al momento con fruta fresca, y el nuevo sabor Berry Violet, que incluye el primer manolito con doble baño de la marca (capa de mermelada de arándanos recubierta de chocolate y coronada con un delicado polvo de UBE), una palmita del mismo sabor y dos nuevas bebidas con un refrescante twist floral: el Iced Lavanda Latte y el Iced Lavanda Espresso Latte.
Fiel a su esencia, este nuevo espacio será también un escaparate del lado más artístico y creativo de Manolo Bakes, con colaboraciones que transforman su packaging en auténticas piezas de diseño, como la reciente intervención de la diseñadora de moda María Escoté.
Con esta apertura, Manolo Bakes reafirma su compromiso de seguir creciendo en Andalucía y de ofrecer a sus seguidores espacios acogedores e innovadores, donde cada visita se convierta en una experiencia para saborear, compartir y disfrutar.
La marca
La marca, originada en España, se fundó en 2017 y cuenta con dos productos estrella: sus famosos croissants pequeños y las palmitas, unas también pequeñas palmeritas. La cadena se inspira en los croissants que en su día servían en la Pastelería Manolo de Colmenar Viejo, en Madrid, un negocio familiar con décadas de historia.
Tienen más de 50 tiendas por toda la geografía española con un crecimiento de lo más rápido. Hay tiendas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia o Sevilla. En todas ellas, han apostado por un branding moderno; con un packaging atractivo e ideal para instagrammear; un diseño de tiendas muy cuidado y una fuerte presencia en redes sociales.