La reforma del mercado de Bailén se encarece: Málaga da luz verde a varios ajustes en la obra por 373.000 euros

El ambicioso proyecto de reforma del mercado de Bailén va a salirle algo más caro de lo previsto al Ayuntamiento de Málaga.

Y ello después de que haya validado y formalizado varias modificaciones del contrato firmado con las empresas adjudicatarias, Actüa Infraestructuras, S. L. y HERYSAN 2007, S. L. El importe de estos ajustes, algunos de ellos no recogidos en el pliego de condiciones que rigió la contratación, es de 373.012 euros (IVA incluido).

Atendiendo a los detalles, los cambios validados incluyen elementos estructurales y de conformación de la envolvente y cubierta de los puestos, para garantizar su estabilidad, refuerzo y protección; la totalidad de las instalaciones generales del mercado, incluidas sus acometidas o puntos de suministro.

Nueva imagen proyectada para el mercado de Bailén, en Málaga.

A estos se suman equipos eléctricos de transformación o generación de energía; equipamiento en general de los puestos, incluyendo dotación de mobiliario, frío industrial e instalaciones; eficiencia energética del edificio y sus instalaciones, incluyendo la mejora de las condiciones térmicas del edificio; otros requisitos medioambientales, y accesibilidad universal y urbanización.

La obra arrancó a finales de junio de 2024, con un plazo de ejecución de 18 meses. De acuerdo con estas previsiones, el plazo de terminación se mantiene para finales de año. El valor final de la operación asciende a 2.968.141,96 (IVA incluido).

La intervención comprende las obras de reforma necesarias para la modernización y adaptación funcional del mercado para homogeneizar su imagen exterior e interior, con una distribución adecuada de los puestos que revitalice el funcionamiento de este equipamiento y se crean nuevos espacios y nuevos itinerarios de uso.

El mercado municipal tiene una superficie construida de alrededor de 4.600 metros cuadrados y más de 3.000 metros de superficie útil.

Tras la reforma, contará con 93 puestos, además de un par de islas centrales. Con esta distribución se mejora el uso del equipamiento ofreciendo espacios más amplios para albergar actividades de carácter temporal y se dinamiza el mercado, siendo acorde los puestos a la demanda comercial actual.

En concreto, la reforma del interior del mercado consiste en la redistribución de los espacios para mejorar el comercio, con la creación de nuevas circulaciones y nuevas zonas de relación social, de forma que se actualiza la manera de comprar del cliente actual, que demanda nuevos espacios de relación y otros usos compatibles con el comercio tradicional.

Así, se ha estudiado la manera de atraer al cliente, haciendo las fachadas y el espacio interior más atractivos, reagrupando los puestos, de manera que se puedan liberar nuevas circulaciones y espacios de restauración que atraigan al cliente no solo para comprar, sino para estar y hacer partícipe al barrio del espacio del Mercado como un enclave más de esparcimiento y de relación social.

Entre los grandes atractivos está la creación de dos espacios abiertos a modo de plaza, cercanos a las entradas por plaza de Bailén y calle Natalia, dotándolos de un área de restauración. De ellos, uno será un gran espacio diáfano donde se desarrolla el área de restauración (con dos quioscos), con una superficie de 280 metros.

El otro espacio diáfano se dispondrá para diferentes actividades del mercado y del barrio, lo que impulsa espacios para la realización de actividades de promoción comercial u otros usos alternativos (celebración de eventos, promoción de productos, etc.), de forma que se crean también zonas de relación social entre el vecindario.