El Puerto de Málaga adjudica a Ferrovial por 5,5 millones el nuevo puente carretero sobre el río Guadalmedina

Imagen del futuro puente carretero sobre el Guadalmedina, en el puerto de Málaga.

El Puerto de Málaga sigue dando pasos en completar el puzle de obras que ha impulsado en los últimos años. Una de ellas es la construcción de un nuevo puente carretero sobre el río Guadalmedina.

Se trata de una infraestructura clave para el desarrollo logístico del recinto, ya que mejorará las condiciones de acceso al futuro muelle 8, que aún está pendiente de construir y que abrirá las puertas al recinto a ganar del orden de 89.000 metros cuadrados para graneles sólidos agroalimentarios o al tráfico de vehículos nuevos.

Tras activar la licitación del concurso de obras a finales del pasado mes de marzo, la Autoridad Portuaria acaba de adjudicar los trabajos a la empresa Ferrovial Construcción por casi 5,5 millones de euros y un plazo de 11 meses.

La resolución se produce después de una nueva clasificación, que ha permitido situar como la oferta mejor valorada la presentada por Ferrovial.

De acuerdo con los detalles contenidos en el expediente oficial, el nuevo puente carretero enlazará la explanada de San Andrés con los distintos muelles.

Tendrá una longitud de 94,8 metros, con una anchura variable mínima de 18 metros en su parte central. Esta anchura se divide en cinco carriles de 3,3 metros cada uno y en dos zonas laterales de anchura variable con un mínimo de 2,2 metros en las que se dispondrán pretil y acera.

Cuatro de los carriles en sentido entrada oeste-este, habilitarán la maniobra o giro en sentido norte (hacia muelle 4), el giro en sentido sur (hacia muelle de Noatum) y el acceso hacia el nuevo muelle 8.

Para sentido salida este-oeste se ha diseñado un solo carril que será complementado por los dos carriles del puente carretero existente, situado más al norte del nuevo puente.

El puente tiene una longitud en su eje y entre estribos igual a 90 metros, con tres vanos de longitudes similares.

La solución estructural elegida para resolver el tablero consiste en la colocación de vigas prefabricadas del tipo pretensadas con una altura de 1,1 metros sobre las que se dispondrá una losa hormigonada in-situ de 25 centímetros sobre unas prelosas prefabricadas.

La capa de rodadura será de hormigón asfáltico y su espesor tendrá 10 centímetros sobre la losa hormigonada.

En el proyecto de ejecución se apunta que sobre este puente podrán circular unos vehículos especiales que transportarán transformadores eléctricos, cuyo peso puede llegar a ser de 428 toneladas.

El apoyo de las vigas sobre los dinteles de los estribos y pilas se realizará mediante la colocación de neoprenos zunchados. Por otra parte, para absorber las dilataciones y contracciones de la estructura se colocará en los estribos juntas de dilatación.