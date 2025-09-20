'La noche se hace arte' regresa a Churriana con más de 20 actividades gratuitas para todos los públicos
La barriada malagueña acogerá la octava edición del encuentro cultural este sábado 20 de septiembre.
Más información: Algarrobo revive la histórica Quema de 1811: un teatro lleno de emoción y una ruta de la tapa con productos de la Axarquía
La noche se hace arte regresa un año más a Churriana este sábado 20 de septiembre con más de 20 actividades y talleres artísticos totalmente gratuitos destinados a todos los públicos.
Las calles de la barriada malagueña se llenarán de música, magia, exposiciones artesanales y hasta de un desfile. El evento dará comienzo a las 20.00 horas con el acto de bienvenida y media hora después empezarán las actividades.
El encuentro contará con un espectáculo de magia, conciertos de distintos estilos musicales y un desfile a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores 'Lágrimas de Dolores' que recorrerá las calles de Churriana a partir de las 20.00 horas.
Para los que quieran descansar y disfrutar de la parada reglamentaria del refresco podrán hacerlo en la barra a cargo del 'Grupo Parroquial Nuestra Señora del Rosario-Churriana'.
Bajo el lema, La Música de Nuestra Vida, las actividades tendrán lugar en varias calles y plazas del distrito en las que se disfrutará de una jornada festiva y de convivencia vecinal.
El broche final estará a cargo del grupo Zayas Cover Band con un concierto de música de versiones de los 80 y 90 que empezará a las 23.00 horas.
Es más, desde el Área de Juventud dispondrán de una carpa destinada a promover un ocio saludable para que los jóvenes puedan informarse sobre drogas, alcohol y métodos de protección sexual.
Todo aquel que lo desee puede disfrutar del evento, resida o no en la barriada malagueña. Y es que la línea 10 de la EMT que conecta Churriana con la Alameda Principal ampliará ese día su horario nocturno.
Programación de 'La noche se hace arte'
-
Inauguración 'Nuestra Música', en el patio de la Junta del Distrito a las 20:00 horas.
-
Espectáculo 'Toda una Vida', en el patio de la Junta del Distrito a las 21:00 horas.
-
Espectáculo 'La Esencia de la Música', en el patio de la sede del distrito a las 22:30 horas.
-
Espectáculo 'El sexto acorde', en la plaza Piedra Blanquilla a las 20:30 horas.
-
Tuna Femenina de la Facultad de Medicina de Málaga, plaza Piedra Blanquilla a las 21:00 horas.
-
Espectáculo 'Sonso Sister', plaza Piedra Blanquilla a las 21:30 horas.
-
Espectáculo de magia de Pablo Romón en la plaza del Mirador a las 20:30 y 22:00 horas.
-
'Bravo por la Música', a cargo de la Banda de Música de Churriana, en la plaza del Mirador a las 21:30 horas.
-
'Viva la Música', a cargo de la Orquesta Sinfónica, en la Iglesia de San Antonio Abad a las 21:00 horas.
-
'Un Recorrido por la Música', a cargo de la Coral Nuevo Amanecer, en la Iglesia de San Antonio Abad a las 22:00 horas.
-
Flamenco 'Los Palos del Flamenco' en la plaza de San Antonio Abad a las 21:30 y 22:30 horas.
-
Desfile de Banda de Cornetas y Tambores 'Lágrimas de Dolores' a partir de las 20:00 horas, con el siguiente recorrido: plaza del Mirador, calle Estación, calle Piedra Blanquilla, calle San Fernando, calle Doctor Castañón, calle Gabriel Miró, plaza de la Inmaculada y plaza de La Higuereta.
-
Concierto grupo Zayas Cover Band en la plaza de la Inmaculada a partir de las 23:00 horas.
Actividades, artesanía y exposiciones de 20:00 a 23:00 horas
Jardines Gerald Brenan (Junta de Distrito):
-
Exposición 'La Música de Nuestra Vida' 50 artistas y más, con la colaboración de la asociación cultural MIVO.
-
Exposición 'Ilustración y Artesanía', colabora la asociación cultural MIVO.
Calle Flor:
- 'Las Flamenquitas', con la colaboración del colectivo Las Biznagueras.
Calle Doctor Castañón
-
'Reviviendo los 80 en Churriana: Música, Pubs y Recuerdos', colabora la Asociación ARCUSVES.
-
Exposición de manualidades, con la colaboración de la asociación Serranía de Churriana y asociación El Orbeón.
-
Exposición 'Luthería', colabora Tomás García Márquez.
-
Exposición de 'Artesanía de Crochet con música y +', colabora Flor Santa Baños Rodríguez.
-
Taller 'Ecos del Cerro del Villar', con la colaboración del grupo Cerro del Villar.
Calle Estación
- 'La Feria que llevas dentro', colabora la asociación La Caseta.
Plaza del Mirador
- Toldo Crochet, con la colaboración de la asociación ARCUSVES.
Plaza de la Cruz
-
'Nuestra Música: Guateque 1960/70', colabora la asociación de Jubilados y Pensionistas Fuente del Rey.
-
Exposición fotográfica 'Malaguismo corre por mis venas', con la colaboración de la Peña Malaguista.
Calle Cuevas
- Árbol de las canciones
Paseo Grice - Hutchinson
- Jornada de Puertas Abiertas, colabora El Taller de Cerámica & Moloquita Estudio.