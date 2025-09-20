'La noche se hace arte' regresa a Churriana con más de 20 actividades gratuitas para todos los públicos

Cartel de 'La noche se hace arte'. Ayuntamiento de Málaga.

La noche se hace arte regresa un año más a Churriana este sábado 20 de septiembre con más de 20 actividades y talleres artísticos totalmente gratuitos destinados a todos los públicos.

Las calles de la barriada malagueña se llenarán de música, magia, exposiciones artesanales y hasta de un desfile. El evento dará comienzo a las 20.00 horas con el acto de bienvenida y media hora después empezarán las actividades.

El encuentro contará con un espectáculo de magia, conciertos de distintos estilos musicales y un desfile a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores 'Lágrimas de Dolores' que recorrerá las calles de Churriana a partir de las 20.00 horas.

Para los que quieran descansar y disfrutar de la parada reglamentaria del refresco podrán hacerlo en la barra a cargo del 'Grupo Parroquial Nuestra Señora del Rosario-Churriana'.

Bajo el lema, La Música de Nuestra Vida, las actividades tendrán lugar en varias calles y plazas del distrito en las que se disfrutará de una jornada festiva y de convivencia vecinal.

El broche final estará a cargo del grupo Zayas Cover Band con un concierto de música de versiones de los 80 y 90 que empezará a las 23.00 horas.

Es más, desde el Área de Juventud dispondrán de una carpa destinada a promover un ocio saludable para que los jóvenes puedan informarse sobre drogas, alcohol y métodos de protección sexual.

Todo aquel que lo desee puede disfrutar del evento, resida o no en la barriada malagueña. Y es que la línea 10 de la EMT que conecta Churriana con la Alameda Principal ampliará ese día su horario nocturno.

Programación de 'La noche se hace arte'

Inauguración 'Nuestra Música', en el patio de la Junta del Distrito a las 20:00 horas.

Espectáculo 'Toda una Vida', en el patio de la Junta del Distrito a las 21:00 horas.

Espectáculo 'La Esencia de la Música', en el patio de la sede del distrito a las 22:30 horas.

Espectáculo 'El sexto acorde', en la plaza Piedra Blanquilla a las 20:30 horas.

Tuna Femenina de la Facultad de Medicina de Málaga, plaza Piedra Blanquilla a las 21:00 horas.

Espectáculo 'Sonso Sister', plaza Piedra Blanquilla a las 21:30 horas.

Espectáculo de magia de Pablo Romón en la plaza del Mirador a las 20:30 y 22:00 horas.

'Bravo por la Música', a cargo de la Banda de Música de Churriana, en la plaza del Mirador a las 21:30 horas.

'Viva la Música', a cargo de la Orquesta Sinfónica, en la Iglesia de San Antonio Abad a las 21:00 horas.

'Un Recorrido por la Música', a cargo de la Coral Nuevo Amanecer, en la Iglesia de San Antonio Abad a las 22:00 horas.

Flamenco 'Los Palos del Flamenco' en la plaza de San Antonio Abad a las 21:30 y 22:30 horas.

Desfile de Banda de Cornetas y Tambores 'Lágrimas de Dolores' a partir de las 20:00 horas, con el siguiente recorrido: plaza del Mirador, calle Estación, calle Piedra Blanquilla, calle San Fernando, calle Doctor Castañón, calle Gabriel Miró, plaza de la Inmaculada y plaza de La Higuereta.

Concierto grupo Zayas Cover Band en la plaza de la Inmaculada a partir de las 23:00 horas.

Actividades, artesanía y exposiciones de 20:00 a 23:00 horas

Jardines Gerald Brenan (Junta de Distrito):

Exposición 'La Música de Nuestra Vida' 50 artistas y más, con la colaboración de la asociación cultural MIVO.

Exposición 'Ilustración y Artesanía', colabora la asociación cultural MIVO.

Calle Flor:

'Las Flamenquitas', con la colaboración del colectivo Las Biznagueras.

Calle Doctor Castañón

'Reviviendo los 80 en Churriana: Música, Pubs y Recuerdos', colabora la Asociación ARCUSVES.

Exposición de manualidades, con la colaboración de la asociación Serranía de Churriana y asociación El Orbeón.

Exposición 'Luthería', colabora Tomás García Márquez.

Exposición de 'Artesanía de Crochet con música y +', colabora Flor Santa Baños Rodríguez.

Taller 'Ecos del Cerro del Villar', con la colaboración del grupo Cerro del Villar.

Calle Estación

'La Feria que llevas dentro', colabora la asociación La Caseta.

Plaza del Mirador

Toldo Crochet, con la colaboración de la asociación ARCUSVES.

Plaza de la Cruz

'Nuestra Música: Guateque 1960/70', colabora la asociación de Jubilados y Pensionistas Fuente del Rey.

Exposición fotográfica 'Malaguismo corre por mis venas', con la colaboración de la Peña Malaguista.

Calle Cuevas

Árbol de las canciones

Paseo Grice - Hutchinson