Localizan en El Palo a Marc, el niño desaparecido en La Cala del Moral: está en buen estado

"Señoras y señores, niños, muchachos, estoy muy agradecido por su labor, me han encontrado a mi hijo Marc, muchas gracias por todo, les quiero mucho". Con un audio breve, entre lágrimas, confirmaba Marco Antonio, padre del chico desaparecido en La Cala del Moral, que su hijo estaba sano y salvo.

El menor ha sido localizado en la noche de este miércoles, concretamente a la altura de la parada de autobús de El Tintero, y la Policía Local le ha confirmado a la familia que se trataba de Marc.

La confirmación del progenitor por el grupo de WhatsApp que los vecinos habían organizado para realizar batidas por Málaga con el fin de localizar al chaval, de 14 años, ha causado una gran alegría en el vecindario, que se había unido para encontrarlo peinando diversas zonas de Rincón de la Victoria y la capital.

Al parecer, el menor se encuentra en buen estado y afortunadamente todo ha quedado en un susto. La familia insiste en agradecer la colaboración ciudadana, que ha sido clave para dar con él cuando estaban a punto de cumplirse tres noches con su hijo fuera de casa. "Me tienen para todo lo que necesiten", ha dicho el hombre, agradecido.