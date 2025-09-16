Málaga tendrá su Puerto Banús: así es la marina de San Andrés, con casi 600 amarres y un impacto de 782 millones

El ambicioso proyecto de transformación del puerto de Málaga vive un momento clave con el impulso casi definitivo de la marina recreativa de San Andrés.

Con casi 600 puntos de atraque, una inversión de alrededor de unos 44 millones y un impacto económico estimado de 780 millones, la operación proyectada por un fondo vinculado a la familia real de Catar está llamada a elevar exponencialmente el atractivo de la capital de la Costa del Sol.

La construcción de esta especie de Puerto Banús en Málaga va a permitir a la ciudad llenar un vacío en materia de infraestructuras náuticas, dando respuesta a una alta demanda actualmente insatisfecha por la ausencia de amarres, al tiempo que servirá de acicate a la creación de una nueva centralidad urbana.

La marina de San Andrés, que compartirá escenario físico con el futuro Auditorio de la Música, se localiza en el epicentro mismo del nuevo desarrollo urbanístico de la capital.

En el vecino sector de El Bulto se dibuja ya una iniciativa privada de enorme valor añadido y, justo en una parcela aledaña, el gigante Merlin Properties, junto a la family office Nieto, promueven un edificio de oficinas de primer nivel.

En la recta final

El desarrollo del puerto deportivo encara, tras muchos años de trámites, la recta final. La publicación este lunes de la aprobación definitiva del estudio de detalle, mediante el que se ordena su ubicación junto al Auditorio, supone el paso final antes de obtener la licencia de obras.

Con todo, fuentes próximas a la iniciativa creen posible que todo esté listo para poder iniciar las obras antes de finales del presente año. A partir de ese momento, un mínimo de tres años de obras. Tomando como referencia este calendario, el horizonte de la marina se va a finales de 2028 o principios de 2029.

Los números que rodean los estudios económicos de este proyecto, impulsado por Marina Málaga San, dejan constancia de su envergadura.

En concreto, atendiendo a los documentos de la propia promotora, en los 50 años de concesión otorgados, la actividad de la marina tendrá un Valor Agregado Bruto (VAB) y un impacto socioeconómico total de 782 millones de euros. O lo que es lo mismo, de 15,6 millones al año.

Aunque el valor repercute al conjunto de la capital de la Costa del Sol, es indudable que el mejor parado de la construcción y explotación comercial de los atraques, así como de los 3.000 metros cuadrados de uso comercial, será la Autoridad Portuaria y sus arcas.

Y muestra de ello es que una vez finalizado el periodo concesional, en 2070, habrá obtenido del orden de 146,9 millones en concepto de tasas portuarias y tarifas.

Aunque en términos generales se mantienen los parámetros ya fijados en el Plan Especial del Puerto de 2010, el estudio de detalle ya validado introduce ciertos ajustes. Uno de ellos es que los edificios comerciales más próximos al Auditorio serán cuatro, con espacios libres que funcionarán como plazas.

Esta opción contrasta con la posibilidad de realizar un solo volumen edificado continuo "que supondría un efecto pantalla e impediría mantener una permeabilidad visual y de conexión con la ciudad y su entorno". Incluso, se prevé la posibilidad de conexión y continuidad visual de las cubiertas planas de los edificios comerciales con la futura plaza del Auditorio.

Estas son las principales piezas de la marina de San Andrés