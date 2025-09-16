Málaga tendrá su Puerto Banús: así es la marina de San Andrés, con casi 600 amarres y un impacto de 782 millones
Vía libre para la concesión de la licencia de obras para el puerto deportivo, cuya construcción se estima en 44 millones.
El ambicioso proyecto de transformación del puerto de Málaga vive un momento clave con el impulso casi definitivo de la marina recreativa de San Andrés.
Con casi 600 puntos de atraque, una inversión de alrededor de unos 44 millones y un impacto económico estimado de 780 millones, la operación proyectada por un fondo vinculado a la familia real de Catar está llamada a elevar exponencialmente el atractivo de la capital de la Costa del Sol.
La construcción de esta especie de Puerto Banús en Málaga va a permitir a la ciudad llenar un vacío en materia de infraestructuras náuticas, dando respuesta a una alta demanda actualmente insatisfecha por la ausencia de amarres, al tiempo que servirá de acicate a la creación de una nueva centralidad urbana.
La marina de San Andrés, que compartirá escenario físico con el futuro Auditorio de la Música, se localiza en el epicentro mismo del nuevo desarrollo urbanístico de la capital.
En el vecino sector de El Bulto se dibuja ya una iniciativa privada de enorme valor añadido y, justo en una parcela aledaña, el gigante Merlin Properties, junto a la family office Nieto, promueven un edificio de oficinas de primer nivel.
En la recta final
El desarrollo del puerto deportivo encara, tras muchos años de trámites, la recta final. La publicación este lunes de la aprobación definitiva del estudio de detalle, mediante el que se ordena su ubicación junto al Auditorio, supone el paso final antes de obtener la licencia de obras.
Con todo, fuentes próximas a la iniciativa creen posible que todo esté listo para poder iniciar las obras antes de finales del presente año. A partir de ese momento, un mínimo de tres años de obras. Tomando como referencia este calendario, el horizonte de la marina se va a finales de 2028 o principios de 2029.
Los números que rodean los estudios económicos de este proyecto, impulsado por Marina Málaga San, dejan constancia de su envergadura.
En concreto, atendiendo a los documentos de la propia promotora, en los 50 años de concesión otorgados, la actividad de la marina tendrá un Valor Agregado Bruto (VAB) y un impacto socioeconómico total de 782 millones de euros. O lo que es lo mismo, de 15,6 millones al año.
Aunque el valor repercute al conjunto de la capital de la Costa del Sol, es indudable que el mejor parado de la construcción y explotación comercial de los atraques, así como de los 3.000 metros cuadrados de uso comercial, será la Autoridad Portuaria y sus arcas.
Y muestra de ello es que una vez finalizado el periodo concesional, en 2070, habrá obtenido del orden de 146,9 millones en concepto de tasas portuarias y tarifas.
Aunque en términos generales se mantienen los parámetros ya fijados en el Plan Especial del Puerto de 2010, el estudio de detalle ya validado introduce ciertos ajustes. Uno de ellos es que los edificios comerciales más próximos al Auditorio serán cuatro, con espacios libres que funcionarán como plazas.
Esta opción contrasta con la posibilidad de realizar un solo volumen edificado continuo "que supondría un efecto pantalla e impediría mantener una permeabilidad visual y de conexión con la ciudad y su entorno". Incluso, se prevé la posibilidad de conexión y continuidad visual de las cubiertas planas de los edificios comerciales con la futura plaza del Auditorio.
Estas son las principales piezas de la marina de San Andrés
- Edificios de uso comercial: se ordenan siete edificios a lo largo de los muelles oeste y sur, con su fachada principal hacia la lámina, con una altura máxima de una planta. El techo máximo edificable es de 3.000 metros cuadrados.
Las edificaciones del muelle oeste serán cuatro. Sus cubiertas planas prevén su posible conexión con la plaza del Auditorio en la parcela colindante. Sus fachadas se separan del cantil o muelle de ribera. Cada edificio tendrá un máximo construido de 488,05 metros.
En el nivel -1 de sótano se propone un aparcamiento público con un total de 146 plazas, que complementan a las 305 plazas de aparcamiento en superficie. Esto permite un total de 451 plazas.
En cuanto a las edificaciones del muelle sur, serán tres con altura de planta baja más torreón de acceso a la cubierta. El techo máximo de cada una es de 349,25 metros. Se apuesta por un diseño fraccionado para obtener mayor superficie de “exposición- escaparate” y evitar el efecto trasera.
Esta disposición permite unos espacios abiertos entre los edificios con terrazas, pérgolas y vegetación, potenciando la actividad urbana del paseo de borde de la dársena náutico-deportiva. La “carga y descarga” se realiza por la calle trasera de servicio.
-
El Complejo Náutico: los volúmenes propuestos del complejo náutico se componen de dos edificios con usos diferenciados, que son el Club Náutico y la Escuela de Vela. Ambos, en el extremo del muelle sur y contradique de abrigo.
El Club Náutico tendrá planta baja+planta primera (8 metros de altura de cornisa) +torreón (con 100 metros edificados).
Sus usos serán los de restauración, pequeño comercio y actividades sociales, con sus espacios de terrazas y jardines colindantes con la dársena náutico-deportiva. Su techo máximo edificable es de 1.820 metros.
En cuanto a la escuela de vela, dotará al puerto deportivo de una importante oferta social para potenciar el deporte náutico.
Una rampa flotante adyacente a una explanada de operaciones, complementan a esta edificación con una altura máxima de planta baja. Su techo máximo edificable es de 380 metros.
-
La zona de varada y nave de marina seca: estará en la zona del muelle norte, colindando con la zona de nueva lonja, el cuartel de la Guardia Civil y el nuevo embarcadero del río.
Está dotada de un edificio de marina seca destinado a talleres de reparación de embarcaciones, y locales relacionados con la actividad náutico-deportiva. Los mismos también podrían tener la función de oficinas del puerto deportivo. El techo máximo edificable es de 5.000 metros.
-
La capitanía y torre de control: estarán en el extremo del espigón central, con una altura de planta baja más tres plantas, más torre de control.
Así es donde se ubicará la Administración del recinto portuario, las oficinas de la Capitanía, y la Torre de Control General. El techo máximo edificable es de 425 metros.