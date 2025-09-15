Pasito a pasito: el Metro de Málaga avanza hacia el Hospital Civil tras completar los muros pantalla

Pasito a pasito, el Metro de Málaga camina hacia el entorno del Hospital Civil. Aunque aún le queda mucho trecho por recorrer, la maquinaria del suburbano avanza en su propósito, completando las fases pendientes.

Esto es justo lo que acaba de hacer al completar la construcción de los muros pantalla que darán forma al túnel por el transitarán los trenes en el primero de los tres subtramos en los que han sido divididos los 1,8 kilómetros del ramal completo.

Esto implica que las empresas adjudicatarias, con Sando a la cabeza, han culminado una de las etapas principales en el desarrollo de la estructura entre la estación Guadalmedina y la calle Hilera.

Así lo ha dado a conocer este lunes la Consejería de Fomento, que pone en valor este nuevo hito. El efecto casi inmediato de este avance es que los equipos de las pantalladoras que durante meses han marcado el paisaje de la calle Hilera abandonarán la zona.

En concreto, han sido ejecutados 1.400 metros de pantallas del primer tramo, incluidas las pantallas de la futura estación Hilera.

Para la consejera Rocío Díaz, con la finalización de estos muros pantalla se "concluye la parte más molesta para los ciudadanos". "Una vez superada esta fase, nos centramos en conformar el túnel, con el objetivo de empezar a recuperar el viario afectado por las obras a principios del próximo año”, ha explicado.

Esta parte de la obra ha contado con dos equipos de pantalladoras, a los que se sumó un tercero auxiliar que ha permitido acortar los ciclos de ejecución, minimizando las molestias derivadas de entrar en el horario nocturno, y afrontar las particularidades del terreno en las zonas de mayor dureza.

Tras la finalización de este hito constructivo, continúan los trabajos de la losa de cubierta –que conforma la bóveda o techo del túnel–.

En este sentido, ya se han ejecutado los primeros metros que dan continuidad al túnel en la estación de Guadalmedina, y se está avanzando en el otro extremo del tramo, en la intersección de la calle Hilera con calle Santa Elena.

Ello supone el trabajo previo a la reurbanización y reposición del viario público afectado por las obras que, si se cumplen las previsiones, Málaga empezará a recuperar parte de estas calles a principios del próximo año.

En paralelo, también se está trabajando en las obras del segundo tramo, entre Hilera y Eugenio Gross, que se iniciaron en julio.

Al margen de las labores de documentación y sondeos geotécnicos preliminares, se ha avanzado en el inventario e inspección de edificios colindantes, y se trabaja en la reposición de los servicios afectados (redes de suministro y saneamiento urbano).

Además, la previsión es que en el mes de septiembre se incorpore a este tramo la primera máquina pantalladora, lo que permitirá en otoño iniciar los primeros muros-pantalla del túnel y la futura estación La Trinidad.

Igualmente, el tercer y último tramo se encuentra en licitación, con 16 ofertas presentadas, y se ha adjudicado el proyecto constructivo para la arquitectura de estaciones e instalaciones.

El presupuesto total estimado es de 244 millones de euros para todos los trabajos y contratos, cofinanciados con fondos europeos del programa operativo FEDER en Andalucía 2021-2027 y fondos propios de la Junta de Andalucía.