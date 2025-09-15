El emblemático Cortijo La Reina, con 766.587 m² en los Montes de Málaga, a la venta por 14 millones de euros

El emblemático hotel Cortijo La Reina, localizado en los Montes de Málaga, está en venta. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL de Málaga el pasado mes de mayo, Grupo Mathiven ha puesto en el mercado el complejo hotelero, que adquirió en 2016 con la intención de desarrollar un establecimiento de 5 estrellas gran lujo.

De acuerdo con los detalles aportados, la operación de enajenación cuenta con el asesoramiento de la inmobiliaria Beauchamp Estates. El precio de partida es de 14 millones de euros, incluyendo terrenos, propiedades, diseños y planos, licencias y subvenciones.

Según los detalles conocidos, también están abiertos a una asociación con un inversor adecuado, privado o corporativo, sujeto a términos, para hacer realidad el plan completo de 30 a 70 millones de euros de valor bruto de desarrollo (GDV).

La finca en venta cuenta con 766.587 metros cuadrados de superficie, estando situada en un parque natural protegido con excepcionales vistas panorámicas sobre las montañas y hacia la capital de la Costa del Sol.

Imagen de uno de los edificios del histórico Cortijo La Reina.

A ojos de los vendedores, se trata de una oportunidad "única" para crear una de las mejores fincas y viñedos privados de España o un resort ecológico y de bienestar de clase mundial.

Lagar Hurtado, también conocido como Hotel Cortijo de la Reina, data del siglo XVII. Fue adquirido por Cristóbal de Villarroel, quien creó Lagar Hurtado y sus viñedos.

Posteriormente fue heredada por Antonio y Lázaro Torrijos, antepasado del general José María Torrijos, antes de ser adquirida a finales del siglo XIX por el pintor José Gärtner.

La extraordinaria belleza natural de los Montes de Málaga atrajo a artistas y a la alta burguesía. Incluso, el joven Pablo Ruíz Picasso fue un visitante habitual en los veranos de entre 1895 y 1897, alojándose en el vecino Lagar de Los Llanes, propiedad de sus padrinos.

Detalles de la propiedad

Lagar Hurtado comprende el edificio histórico principal, el Hotel Cortijo de La Reina de 36 habitaciones; la Villa Mirador, de 5 dormitorios, y la parcela, de 232.782 metros cuadrados.

Fue adquirido por Grupo Mathiven en 2016, tras el cierre del hotel y la villa, con el objetivo de desarrollar una finca ecológica, restaurando los edificios existentes y reviviendo la vinicultura o, con la compra de los terrenos vecinos, para crear una finca privada de clase mundial basada en la agricultura o un ecoresort y retiro de bienestar, que podría rivalizar con destinos globales.

Desde la adquisición, Mathiven ha comprado dos parcelas vecinas, con lo que el volumen total del terreno asciende a 766.587 metros cuadrados, creando una finca de tamaño óptimo.

El proyecto cuenta con los informes favorables de las autoridades nacionales y regionales, con los permisos necesarios para poder regenerar el espacio y ampliar el hotel-edificio hasta 10.000 metros cuadrados.

A esto se suma la renovación de Villa Mirador y la piscina, el desarrollo de una nueva villa de hasta 300 metros cuadrados al oeste de los edificios principales existentes, y al sureste de los edificios principales; la regeneración de una antigua casa de labranza, Finca Postigo, y otros edificios nuevos hasta 300 metros cuadrados.

Los planos aprobados también prevén la mejora de las infraestructuras de acceso, energía, agua y gestión de residuos que, junto con una excelente calidad de construcción y un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, garantizarán que Lagar Hurtado obtenga la acreditación de Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

Los permisos incluyen una autorización ambiental unificada de la Junta de Andalucía y una licencia de obras, junto con subvenciones autonómicas y energéticas aprobadas de hasta 5,9 millones de euros.

Erik Holmgren, director de Beauchamp Estates Marbella, comenta: "Oportunidades como Lagar Hurtado son excepcionalmente raras. La combinación de una posición privilegiada, con vistas a Málaga, dentro de un parque natural protegido, la proximidad al transporte y los permisos completos, hacen de esta una de las oportunidades de desarrollo más atractivas del sur de España".