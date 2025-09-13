Así será la nueva incubadora de empresas de La Píndola: Málaga adjudica su ampliación por 1,7 millones de euros

La incubadora de La Píndola, incluida dentro de la Red Municipal de Incubadoras, será ampliada en los próximos meses. El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Promálaga, ha adjudicado las obras de mejora, según han indicado en un comunicado.

El equipamiento, que está ubicado en el distrito de Teatinos, ampliará la zona para las empresas, las salas de reuniones y de usos múltiples, entre otros espacios.

Este edificio municipal pasará a tener un total de 15 espacios para empresas, tres salas de reuniones, un office, una sala de usos múltiples y un patio para uso común de 80 metros cuadrados.

La obra ha sido adjudicada a la empresa Construcciones T. Arjona, SL con un presupuesto de 1.694.000 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 14 meses.

La incubadora de La Píndola es el resultado de la rehabilitación del cuerpo principal de un antiguo cortijo andaluz y está distribuida en planta baja y primera, disponiendo actualmente de seis espacios para personas emprendedoras de industrias creativas y culturales, según ha destacado el Consistorio.

Además, el equipamiento está adosado al edificio y en torno a un patio se encuentran los muros del resto del cortijo original, que corresponde a la zona de actuación de las obras para la ampliación de la incubadora.

La Red Municipal de Incubadoras tiene como objetivos ofrecer servicios de incubación y acompañamiento empresarial a los emprendedores y emprendedoras malagueños.