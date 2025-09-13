El Ayuntamiento celebra los Premios Ciudad de Málaga 2025: ocho galardonados en diferentes categorías

El Ayuntamiento de Málaga ha sido escenario este viernes de la entrega de los Premios Ciudad de Málaga 2025, otorgardos en ocho categorías a diferentes empresas y personalidades de la provincia.

Concretamente, se han entregado galardones en las áreas de Turismo; Empresa y Comercio; Innovación y Tecnología; Deporte; Cultura; Solidaridad; Educación y Sostenibilidad Ambiental.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al frente de la Corporación local, ha presidido el acto en el que también han estado presentes, en representación de la Junta de Andalucía, las consejeras de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Cultura y Deporte, Carolina España y Patricia del Pozo, respectivamente.

Por parte de la Diputación provincial de Málaga han asistido el vicepresidente de Gestión Económica y Administrativa, Manuel Marmolejo, y la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma; mientras que por parte del Gobierno de España, la representación ha sido a cargo del subdelegado en la provincia de Málaga, Javier Salas.

Los premiados son Jorge González Sánchez; Torsa Global; Luis Fernando Martínez; Antonio Jesús López Nieto; Jorge Rando; Hermanas de la Cruz; UNED Málaga; y la Asociación de Amigos del Jardín Botánico - Histórico de La Concepción.

El galardón consiste en la reproducción de un atlante (elemento escultórico alusivo al papel de la ciudadanía como sostén efectivo del desarrollo de la urbe) de la fachada del Ayuntamiento de Málaga.

PREMIOS CIUDAD DE MÁLAGA 2025.

Premio Ciudad de Málaga al Turismo, a Jorge González Sánchez

Jorge González Sánchez es el director del AC Hotel by Marriot Málaga Palacio. "Es un profesional entregado al mundo del Turismo. Además, en su trayectoria destaca el compromiso social y solidario con la ciudad", han apuntado.

Premio Ciudad de Málaga a la Empresa y el Comercio, a Torsa Global

Torsa es una compañía malagueña especializada en el diseño y fabricación de soluciones de alto nivel tecnológico para los sectores de la industria pesada (minería, obra civil, etc.), industria logística, farmacéutica, industrial, agroalimentaria y el sector de las energías renovables. Fue fundada en 1995 por Mariano Barroso.

Premio Ciudad de Málaga a la Innovación y a la Tecnología, a Luis Fernando Martínez

Luis Fernando Martínez fue director de AT4 Wireless (actualmente jubilado). Entre sus méritos destaca que fue fundador de CETECOM, embrión de AT4 Wireless, pionero en el Málaga Tech Park. Además, lideró la expansión internacional de la empresa, alcanzando una facturación anual superior a 30 millones de euros; encabezó su integración en DEKRA en 2015, consolidando la sede y actividad tecnológica en Málaga.

Premio Ciudad de Málaga al Deporte, a Antonio Jesús López Nieto

Antonio Jesús López Nieto recibe el galardón por su "amplia y dilatada trayectoria" al frente de la gestión deportiva, especialmente como presidente de Unicaja Baloncesto.

Durante esta etapa ha conseguido 4 títulos en la temporada 2024/2025, lo que supone un hito histórico a nivel nacional e internacional. Estos títulos son la Copa Internacional FIBA en septiembre 2024 (Singapur.); la Súper Copa de España, también en septiembre 2024 (Murcia); la Copa del Rey 2025 en marzo de 2025 (Las Palmas de Gran Canaria); y, por último, en mayo de este año, la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) (Atenas). Esto se suma a la victoria en la Liga de Campeones de Baloncesto (2024) y Copa del Rey de Baloncesto (2023).

Premio Ciudad de Málaga a la Cultura, a Jorge Rando

El artista Jorge Rando (Málaga, 1941) recibe el galardón por su labor de mecenazgo con el arte y la cultura malagueñas.

Este artista ha estado vinculado al movimiento del arte neoexpresionista. Desde los años 60 hasta la actualidad, ha expuesto en numerosas galerías, ferias de arte contemporáneo, fundaciones y Museos nacionales e internacionales.

Entre sus trabajos más conocidos se encuentra el Museo al Aire Libre de la Catedral de Málaga, inaugurado en 2009. En 2014 se inauguró en Málaga el Museo Jorge Rando que alberga la obra del artista y la sede de su fundación. Es el único museo expresionista de España.

Premio Ciudad de Málaga a la Solidaridad, a Hermanas de la Cruz

La Congregación de Hermanas de la Cruz se encuentra en un momento significativo de su historia, ya que en 2025 se celebrará el 150 aniversario de su fundación, un evento que marca un hito en su trayectoria de servicio y dedicación a los más necesitados. Fundada en 1875 por Santa Ángela de la Cruz en Sevilla.

Desde su llegada a Málaga en 1931, de la mano del obispo San Manuel González y gracias a la familia Larios, que hace posible la apertura de la actual casa en la ciudad, las Hermanas han trabajado incansablemente para atender a los más vulnerables de la sociedad. Las Hermanas de la Cruz realizan una labor multifacética que abarca diversas áreas de atención y servicio.

Premio Ciudad de Málaga a la Educación, a UNED Málaga – 50 aniversario

El Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Málaga ha celebrado medio siglo de dedicación, consolidándose como un pilar fundamental para la educación y el desarrollo en la ciudad.

"Durante estos 50 años, ha democratizado el acceso a la educación superior, permitiendo que miles de malagueños, sin importar su edad o circunstancias, persigan sus sueños académicos y profesionales", apuntan.

"La UNED Málaga no solo ha formado profesionales, sino que ha contribuido activamente al progreso y la vitalidad de la ciudad, tejiendo una red de aprendizaje y oportunidades para todos".

Premio Ciudad de Málaga a la Sostenibilidad Ambiental, a Asociación de Amigos del Jardín Botánico- Histórico de la Concepción

La Asociación de Amigos del Jardín Botánico – Histórico La Concepción se creó en 1995, teniendo como fin la promoción, estímulo y apoyo al Jardín de la Concepción, así como el fomento y protección de la riqueza botánica de Málaga y su provincia, colaborando con el Patronato Botánico Municipal ‘Ciudad de Málaga’.