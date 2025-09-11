Así es el minipiso más caro de Idealista en Málaga: 185.000 euros por 20 m2 en pleno Centro

Interior del piso de Málaga más pequeño que está en venta en el portal Idealista. Idealista

¿Quién dijo que no se puede vivir en una caja de zapatos? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en algunos portales inmobiliarios en los que aparecen en venta inmuebles con superficies ciertamente irrisorias.

Fiel ejemplo de ello es el piso más pequeño que se puede encontrar en Idealista. Se trata de un estudio de apenas 20 metros cuadrados (por debajo de lo exigido en la actual normativa urbanística de la capital de la Costa del Sol, que son 30,5 metros), que está en el mercado por la nada despreciable cifra de 185.000 euros.

Es decir, que cualquier interesado en hacerse con esta ‘joya’ debe saber que cada metro cuadrado le va a costar 9.250 euros.

El anuncio pone en valor la extraordinaria localización del piso y la "interesante oportunidad" que supone. En concreto, en la calle Carretería, en pleno Centro histórico de la ciudad.

Se trata, se indica, de un estudio dúplex con terraza, situado en una primera planta sin ascensor.

Piso de 26 metros cuadrados en la calle Mármoles. Idealista

"Este interesante estudio se ubica en un edificio histórico en la calle Carretería, muy cerca de la Tribuna de los Pobres, y cuenta entre sus zonas comunes con un bonito antiguo patio porticado", se añade en el anuncio, en el que se subraya: "Silencio, tranquilidad, privacidad son palabras que definen este coqueto estudio lleno de personalidad y posibilidades".

Cuenta, en el primer nivel, con salón-comedor de techo muy alto y cocina americana; terraza que da a patio de luces, y cuarto de baño con bañera. En la planta superior encontramos un dormitorio diáfano abierto al salón, con armario empotrado.

La superficie útil del estudio es, según Nota Simple, de 17,55 m2 (planta inferior), a los que añadir la parte superior y la terraza.

El de Carretería no es el único caso de minipiso que podemos encontrar en la capital. Idealista también recoge el anuncio de otro inmueble en la calle Mármoles.

En la misma medida en que crecen las dimensiones del piso, con 26 metros cuadrados (24 útiles), se dispara el precio que exigen por su compra: 229.000 euros. Eso supone una media de 8.807 euros el metro.