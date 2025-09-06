Últimos días de Jesús Catalá como obispo de Málaga: este domingo se le hará una misa de agradecimiento

El próximo 13 de septiembre, Jesús Catalá dejará de ser oficialmente obispo de Málaga y José Antonio Satué tomará posesión como el nuevo prelado. Así, este domingo, 7 de septiembre, la Diócesis de Málaga se reunirá en torno a su figura para agradecer los 17 años de trabajo como pastor de la iglesia diocesana.

En este sentido, han organizado una misa que comenzará sobre las ocho de la tarde para dar las gracias a Catalá por sus años de trabajo. Según han informado en un comunicado, la eucaristía de acción de gracias por Catalá va a comenzar a las 20.00 horas en la catedral después del ejercicio de la novena a Santa María de la Victoria prevista para las 19.30 horas.

La ceremonia se puede seguir en directo por el canal de YouTube de la catedral de Málaga: https://www.youtube.com/@CatedraldeMalaga/streams y el vídeo permanecerá posteriormente colgado en dicho canal.

Meses difíciles

Los últimos meses de Catalá no han sido sencillos, debido a una grave infección que contrajo tras la Semana Santa y que puso su vida en peligro. El prelado llegó a ser operado en tres ocasiones de la vejiga y la próstata, lo que le llevó a estar ingresado en la UCI durante semanas, pero afortunadamente su estado de salud ha mejorado bastante.

El pasado mes de junio, el papa León XIV designó como su sucesor a José Antonio Satué Huerto, quien fuera hasta ahora obispo de Teruel y Albarracín, tras aceptar la renuncia del obispo Jesús Catalá, que se hizo pública el pasado mes de diciembre, cuando este cumplió 75 años y anunciaba su deseo de jubilarse. Satué llegará oficialmente a la Diócesis de Málaga el próximo 13 de septiembre.

¿Y quién es Satué? José Antonio Satué es natural de Huesca y tiene 57 años. Nació el 6 de febrero de 1968 y a día de hoy es uno de los rostros destacados de la Iglesia católica en España. Su infancia transcurrió en Sesa, una pequeña localidad oscense donde dio sus primeros pasos en la fe en la parroquia de San Juan Bautista. Allí fue bautizado con apenas 12 días de vida y confirmado años después, en 1982.

Aunque su primer camino profesional lo dirigió hacia la electrónica industrial —se graduó como Técnico especialista en 1987 en el Instituto Politécnico de Huesca—, muy pronto la llamada del sacerdocio marcaría su camino.

La vocación sacerdotal de Satué nació gracias al testimonio cercano de sacerdotes y del entonces obispo de Huesca, Javier Osés Flamarique. En 1987 ingresó como seminarista en Zaragoza. Desde el inicio, su compromiso pastoral fue evidente: colaboró en su parroquia, en la comunidad de Santiago y en el movimiento Jóvenes de Acción Católica —en su obispado siempre ha tenido muy presente a los jóvenes—. Fue ordenado sacerdote en la Catedral de Huesca en 1993.

Su labor ministerial ha sido muy variada y extensa: desde párroco rural, hasta cargos como vicario general, vicario judicial y moderador de curia, lo que deja entrever que monseñor Satué afrontará su cargo con una visión muy completa, con la mochila de experiencias que lleva a sus espaldas.

En 2002, Satué se trasladó a Roma para especializarse en Derecho canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana, una formación que complementó su perfil pastoral con un sólido conocimiento jurídico-eclesiástico. En 2015 fue llamado a servir en la Congregación para el Clero en el Vaticano, donde trabajó como oficial.

Pero su compromiso con la gente de a pie no desapareció durante su estancia en los pasillos curiales. En su paso por Roma, también prestó atención pastoral en la parroquia de Santa Rita y colaboró con la Casa di Marco, un hogar para menores migrantes no acompañados bajo el amparo del Servicio Jesuita a Refugiados.

El 16 de julio de 2021, el fallecido papa Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín. Sustituía en el cargo a Antonio Gómez Cantero, trasladado a Almería como obispo coadjutor.

Satué fue consagrado el 18 de septiembre por el cardenal Juan José Omella. Desde entonces, ha mantenido un estilo pastoral cercano, comprometido y con una clara vocación por la comunicación y la acogida.

Ya como obispo, ha asumido nuevas responsabilidades a nivel nacional e internacional. Desde noviembre de 2021, por ejemplo, es miembro de la Subcomisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, y en mayo de 2023 fue nombrado presidente del Consejo Regional de la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón (OFICIA), entre otras distinciones.

Satué es joven y un hombre muy actualizado, pues usa las redes sociales con frecuencia para compartir, sobre todo, reflexiones. Así, también fue en su día presidente del Consejo Regional de la Oficina de Comunicación de la Iglesia de Aragón, por lo que parece que su relación con los medios será muy buena.