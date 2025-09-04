Así era el falso parking de los horrores junto al Aeropuerto de Málaga: coches dañados y con kilómetros fantasma

NisoPark. Así se llamaba la supuesta falsa empresa de depósito de vehículos que operaba sin autorización en las inmediaciones del Aeropuerto de Málaga y que, sin duda, se había convertido desde hace unos meses en un auténtico "parking de los horrores" para todos los viajeros que le confiaban sus vehículos.

Su sede era inexistente y los coches eran estacionados en zonas no habilitadas o bien en descampados de tierra.

La Policía Local de Málaga ha identificado y denunciado ahora al presunto responsable de esta empresa ficticia después de que el hombre fuera interceptado cuando estaba circulando en un turismo que usaba de base para sus operaciones, superando, por si fuera poco, la tasa de alcohol permitida.

La investigación policial arrancó el pasado 7 de agosto, cuando agentes de la Jefatura de la Policía Local de Churriana fueron requeridos en las instalaciones de uno de los estacionamientos del aeródromo por una persona que había depositado su vehículo en esta empresa mientras realizaba un viaje.

Según han explicado fuentes policiales, al volver a Málaga, el trabajador de la empresa le hizo entrega de las llaves y del turismo, que presentaba daños de diversa consideración.

Al ser interpelado por el cliente, el hombre se marchó del lugar sin dar ningún tipo de explicación. A pesar de numerosas llamadas al teléfono de la entidad, esta no daba respuesta, por lo que no se pudo identificar al presunto infractor.

Ante la situación generada y el hecho de que los servicios de la compañía fueron contratados por Internet, el Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga realizó un rastreo en fuentes abiertas a través de la red, que ha permitido comprobar cómo la empresa en cuestión oferta sus servicios en las principales plataformas de aparcamiento y depósito de vehículos para las personas que van a viajar.

Estafados

La empresa solo tenía 1,8 estrellas en sus reseñas de Google y con solo leer un par de los 106 comentarios (apenas dos positivas) uno se hace a la idea de lo que han vivido los clientes. La última reseña es de apenas hace una semana.

El cliente manifiesta que había reservado el servicio del 13 al 16 de agosto y que tras la entrega del coche en la terminal, el chico se marchó "con prisa", sin esperar a que metiera su maleta en el coche.

Al montarse le apareció un mensaje en la pantalla: “Fallo del vehículo contacte urgentemente con el servicio técnico”. El hombre le dio largas, pese a llamarle en menos de dos minutos, y le da un supuesto correo de la empresa para gestionar la incidencia. Pero no consigue contactar.

Así, explica que el cuentakilómetros le alertó de que el vehículo había hecho 17 kilómetros en lugar de los tres que hay del aeropuerto al parking.



Y como este caso, decenas. Otra clienta también ha denunciado en el perfil comercial de Google de la empresa que el coche vino "con unos arañazos verdes en la parte delantera que no tenía antes de la entrega".

"Escribí al número que me dijo el empleado y aún estoy esperando respuesta. Además, el coche vino que parecía que había estado en el rally de Dakar. Es decir, llenísimo de polvo y barro seco", expresa en la reseña.

Los clientes confiaban en ellos uno de sus bienes más preciados sin saber que recogerían algunos de sus coches sucios, con arañazos, más kilómetros de la cuenta y menos gasolina y que tendrían que esperar horas para recuperarlos, porque la puntualidad tampoco era el fuerte de la empresa. Una, dos y hasta tres horas llegaron a esperar algunas de las víctimas, incluso con niños pequeños.

También hay algunas reseñas que exponen que los coches venían oliendo a tabaco, cuando en la familia no hay ningún miembro fumador y que el trabajador que les daba los coches venía apestando a alcohol, lo que coincidiría con la información facilitada por la Policía Local, que al realizarle una prueba de alcoholemia tras ser interceptado, vieron que daba positivo.

Una de las clientas asegura que llegó a amenazar con llamar a la Policía tras más de dos horas esperando su coche. "Me dijo que no tenía ningún papel y que no es causa penal, por lo que no serviría de nada llamar a la Policía. Cuando entregas tu vehículo no te dan ninguna ficha con el kilometraje como en otras compañías. Yo al menos recuperé mi vehículo, pero a otra familia les habían perdido su coche", denuncia en su reseña la mujer.

Denunciado

Por todo ello, los agentes se acercaron a las inmediaciones del aeropuerto para ver cómo operaba la empresa. Allí localizaron a un hombre que coincidía con las características descritas por los afectados. Según comprobaron, estacionaba y entregaba diferentes turismos y, en algunos casos, dejaba los coches en zonas no habilitadas con advertencia de retirada de grúa.

Así, los policías identificaron al responsable de la empresa, que manifestó que no estaba contratado por ninguna empresa, ya que la entidad es "de un familiar", y que tampoco tenía ningún permiso de trabajo.

Las llaves.

En la inspección ocular, los policías hallaron, en un bolso que portaba, 12 llaves de distintos turismos y un talonario de entrega de los mismos. Al abrir el maletero del turismo, los policías encontraron además otras 150 llaves, una cizalla de gran tamaño y un paquete de tarjetas con publicidad de la empresa.

En el marco de la intervención, los agentes detectaron un fuerte olor a alcohol, por lo que procedieron a realizar la prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo, hecho denunciado administrativamente, ya que el hombre estaba circulando bebido.

Tras el trabajo realizado, en el que ha colaborado la seguridad privada del parking del aeropuerto, desde la Policía Local han indicado que las investigaciones han podido constatar que la empresa se ganaba la confianza de sus potenciales clientes a través de sus anuncios en la red.

Asimismo, han indicado que ha quedado demostrado que, supuestamente, al carecer de infraestructura empresarial, estacionaban los coches en plazas de aparcamiento de AENA "sin abonar en muchos casos el parking o en descampados cercanos al aeródromo malagueño, sin cumplir con los deberes de depósito".

También se ha averiguado que supuestamente "facilitaban datos falsos respecto al domicilio social que figura en los documentos usados para recoger el vehículo". "Este tipo de actividad supone un riesgo para los bienes de los usuarios y una competencia desleal en materia comercial, laboral y fiscal respecto a otras empresas que realizan el mismo trabajo con todas las garantías exigidas", han apuntado fuentes municipales.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía Nacional, a fin de que se investigue si se hubiera podido incurrir en algún ilícito penal; así como de los organismos competentes en materia de empleo y otros ámbitos relacionados con esta actividad, han finalizado desde la Policía Local.