Cuatro asesinatos, tres secuestros y 14 tentativas de homicidio en Málaga capital en solo seis meses

La marcada ola de violencia que muchos consideran que se está viviendo en la provincia de Málaga en los últimos seis meses se puede corroborar o desmentir gracias al balance de criminalidad que el Ministerio del Interior realiza cada tres meses organizando los delitos que se han producido en España por provincias y por municipios por encima de los 20.000 habitantes.

Así, aunque a nivel provincial no han crecido los delitos especialmente, apenas un 1,3%, la realidad es que hay datos impactantes cuando se van clasificando por tipología los delitos.

Han aumentado algunos graves como los asesinatos o los secuestros y especialmente llamativo es en el caso de Málaga capital, donde la ola de violencia en el primer semestre del año es notoria.

De los nueve secuestros que se han producido en la provincia de Málaga de enero a junio (+80% respecto a 2024), tres han ocurrido en Málaga capital, donde los secuestros se han disparado si lo comparamos con el año pasado, cuando solo hubo uno, en un 200%.

Especialmente preocupante es el dato de los homicidios y asesinatos en grado de tentativa. En la capital se han registrado de enero a junio un total de 14, aumentando respecto a 2024 en un 75%. El total provincial se sitúa en 29, es decir, que Málaga capital acumula prácticamente la mitad de ellos.

En cuanto a los asesinatos y homicidios consumados, a nivel provincial estos son 14, lo que supone un aumento del 16,7% respecto a la primera mitad del pasado año. Cuatro de ellos se han registrado en Málaga capital, donde en este sentido se ha producido un aumento del 33,3%.

Algunos de ellos, el crimen de Los Prados, donde un hijo mató a su madre; el del cura Richard Gross, que fue asaltado cuando entraba a su piso turístico el día antes de coger un crucero en el Puerto de Málaga; o el asesinato de un hombre en Maqueda a manos de su compañero de piso, que le disparó en varias ocasiones.

En el apartado de agresiones sexuales con penetración, Málaga capital ha registrado un total de 27, lo que supone un aumento del 28,6%, aunque el resto de delitos contra la libertad sexual han disminuido en un 5%. A nivel provincial, los municipios tras Málaga que han registrado más violaciones son Marbella, con 8; Estepona, con 7; y Torremolinos, con 6.

Pero no todo iba a ser negativo en la capital. En cuanto a robos, los datos son bastante positivos, con una caída reseñable del 22,7% de robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (413 en total), las sustracciones de vehículos también ha bajado un 8,3% y los hurtos un 5,6%.

Respecto al tráfico de drogas, estos delitos han disminuido un 14,7%, pasando de 238 a 203 este año. Los datos muestran una realidad muy desigual en el tráfico de drogas dentro de la provincia de Málaga. Municipios como Benalmádena (+56%), Antequera (+50%), Nerja (+66,7%) y especialmente Coín, que pasa de 0 a 5 casos, reflejan un incremento notable de estas infracciones. En contraposición, Vélez-Málaga (-84,2%), Ronda (-100%) y Alhaurín el Grande (-40%) evidencian una fuerte caída.

Por volumen absoluto, las ciudades costeras siguen siendo el epicentro: Málaga capital (203 casos), Marbella (71), Fuengirola (29) y Estepona (34) concentran la mayor parte de los registros. Aunque algunas han experimentado descensos, como Málaga (-14,7%) o Marbella (-11,3%), siguen siendo las más relevantes en cifras.

Esto apunta a que, más allá de las variaciones puntuales, el litoral y las grandes urbes continúan siendo el principal escenario para los narcotraficantes en la provincia.