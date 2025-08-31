Málaga ofrece servicios gratuitos de canguro para menores de 0 a 10 años: así puedes solicitarlo

El Ayuntamiento de Málaga ofrece este 2025 servicios gratuitos de cuidado de menores a domicilio y campamentos socioculturales para facilitar la conciliación familiar y laboral en hogares con menores de hasta 16 años. En total, ya se han beneficiado 444 familias y el plazo de presentación de solicitudes sigue abierto.

Estos programas se llevan a cabo a través del II Plan Málaga Ciudad Corresponsable, para lo que el Ayuntamiento dispone de una subvención de 993.009,57 euros otorgada por parte de la Junta de Andalucía, con cargo al Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad.

El periodo de ejecución de los campamentos finaliza el 5 de septiembre, por lo que el plazo de acceso ya ha se ha cerrado con un total de 386 familias beneficiarias.

En cambio, continúa abierto hasta el 22 de septiembre el del servicio de canguro, cuyo plazo de ejecución finaliza el 28 de septiembre y al que hasta ahora han accedido 58 familias.

El acceso a estos recursos se puede solicitar en la carpeta de trámites de Igualdad de la sede electrónica del Ayuntamiento o desde el enlace disponible en la web del Plan Málaga Ciudad Corresponsable.

Además, también se puede tramitar de forma presencial en las Oficinas de Registro, en las distintas Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía (OMAC) o a través de cualquiera de los medios establecidos en la normativa actual.

En cualquier caso, será necesario contar con el consentimiento de todas las personas que tutelen legalmente a los menores, las cuales serán seleccionadas por un equipo técnico siguiendo los criterios de preferencia recogidos en la convocatoria.

Serán personas beneficiarias las madres, padres o demás personas que ostenten la tutela de los menores que estén empadronadas en el municipio de Málaga y que tengan necesidades objetivables de conciliación de carácter puntual o extraordinario.

El servicio de atención domiciliaria comprende a menores con edades comprendidas entre los 4 meses y los 10 años de edad, o hasta 16 años en el caso de menores con necesidades especiales.

Se configura como un servicio puntual, no estructural, que atiende necesidades no prolongadas en el tiempo de lunes a domingos en horario de 7:00 a 21:00 horas, pudiendo beneficiarse de entre tres y siete horas diarias.

Motivos

Los motivos por los que se podrá solicitar son para asistir al trabajo, a un curso de formación ocupacional o entrevistas de trabajo, asistencia obligatoria en cualquier organismo público o privado, participación social, cultural o deportiva; u otras necesidades o circunstancias personales debidamente acreditadas que serán valoradas por el equipo técnico municipal.

Para ello, se dará prioridad a las siguientes circunstancias: familias monoparentales, personas con discapacidad, familias numerosas, unidades familiares en las que existan otras responsabilidades relacionadas con los cuidados, mujeres víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres, personas en riesgo de exclusión social y el nivel de rentas y cargas familiares.

En caso de que existan más solicitudes que horas de servicio a prestar, se priorizarán las unidades familiares con menos ingresos en el mes anterior a la solicitud.