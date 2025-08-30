Un delfín sorprende a los bañistas en la Playa de la Misericordia de Málaga

La playa de la Misericordia de Málaga ha vivido este sábado un espectáculo marítimo para todas las edades: un delfín ha sorprendido a los bañistas al dejarse ver muy cerca de la orilla.

Ante esta escena, varios vecinos han alertado al 112 para evitar que el animal sufriera algún daño a causa de los paddle surf presentes en la zona.

Minutos después, el servicio marítimo ha acudido al lugar y ha establecido un círculo de seguridad para garantizar la protección del cetáceo, según el testimonio de diferentes bañistas.

Según los primeros indicios, el delfín se encontraba en buen estado de salud y simplemente estaba persiguiendo un banco de peces que lo llevó a acercarse a la costa malagueña.

El avistamiento se ha convertido en un pequeño espectáculo improvisado que dejó boquiabiertos a los bañistas de la Misericordia. "Ni en el Selwo Marina", bromeaban.