Una madre reconoce en el Cercanías de Málaga al agresor sexual de su hija y ayuda en su detención

Dicen que una madre siempre puede con todo. Aunque parezca duro, incluso con el agresor sexual de su hija. Un hombre ha sido detenido en un tren de Cercanías de Málaga después de que una mujer lo reconociera como el presunto agresor sexual de su hija, menor de edad.

Así lo han confirmado fuentes policiales. Los hechos ocurrieron el pasado lunes por la mañana. Una semana antes, según ha adelantado Málaga Hoy, la mujer había acudido a denunciar los presuntos tocamientos que había sufrido su hija cuando ambos coincidieron en un trayecto en el tren que une Málaga capital con la localidad malagueña de Pizarra,.

Siete días después, la madre de la víctima, usuaria habitual de esa línea, cogió el mismo tren y coincidió con el presunto autor de los hechos, de 28 años, que la joven había señalado como responsable de la presunta agresión sexual.

Su aspecto era llamativo y era difícil confundirlo con otra persona, ya que se trataba de un ciudadano de origen árabe con albinismo. Pero, pese a todo, tomó una fotografía y se la envió a la hija, que lo identificó sin pensarlo. Además, el hombre, al parecer, llevaba la misma ropa que el día en el que sometió a tocamientos a la menor.

Tras confirmar que no había duda de que se trataba de él, la mujer avisó a la Policía, a quienes les dijo también que se había percatado de que el individuo, durante el trayecto no paraba de acercarse a las chicas más jóvenes que viajaban en su vagón.

Una brillante coordinación hizo que los agentes desplegaran un dispositivo en una de las paradas y el hombre fuera detenido en Málaga capital.