El Metro de Málaga alcanza los 367.000 viajeros durante la Feria: un "leve descenso" respecto a 2024

Una vez acabada la Feria de Málaga 2025, toca hacer balance. En el ámbito del transporte, una de las opciones más demandadas es el Metro, que este año ha superado los 360.000 viajeros durante los diez días de festejos.

Así lo ha indicado la Junta de Andalucía en un comunicado, recalcando la "consolidación" del suburbano, aunque con un "leve descenso" respecto a la Feria de 2024, cuando se registraron cifras récord.

En total, 367.503 viajeros han usado el Metro durante el dispositivo especial de la Feria de Málaga. La jornada con más desplazamientos fue el viernes 15 de agosto, coincidiendo con la Noche de los Fuegos, en la que se transportaron 48.134 viajeros.

En 2024, el Metro de Málaga alcanzó los 377.769 usuarios en Feria, estableciendo un "récord absoluto". La cifra de 2025 representa un leve descenso de 10.266 viajeros, un 2,7% menos.

La bajada se atribuye a que el inicio de la Feria ha coincidido con el día festivo, afectando al patrón habitual de desplazamientos. Salvo el dato de esta primera jornada, la demanda del resto de días de feria ha sido prácticamente idéntica a la del pasado año, según han asegurado.

Sí que se ha registrado un volumen mayor que en 2023, primera Feria en la que el suburbano operó hasta la estación Atarazanas en la Alameda Principal (337.273).

En términos de volumen de pasajeros, el segundo día de mayor afluencia fue el miércoles 20 de agosto, con 43.166 usuarios. Durante toda la semana, las estaciones de Atarazanas y Guadalmedina concentraron gran parte del tráfico, dado su papel estratégico en el acceso al centro histórico.

El Metro de Málaga reforzó su operativo durante la Feria con una ampliación de los horarios hasta las 2.30 horas de la madrugada en la Noche de los Fuegos y hasta las 1.30 horas de la madrugada en el resto de las jornadas.

Las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga constan de 13,6 kilómetros y 19 paradas y estaciones. Hasta el 24 de agosto, el número total de viajeros transportados en 2025 se aproxima a los 12 millones de usuarios.