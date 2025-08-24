Los espectáculos y actuaciones de la Feria de Málaga 2025 reciben casi 1 millón de visitas

La Feria de Málaga 2025 ha estado repleta de actuaciones. En concreto, han ofrecido cerca de 200 espectáculos musicales y artísticos sumando los del Centro, el Real, los fuegos artificiales, la romería y el pregón. En estos actos han estado presentes, en total, 965.726 visitas frente a las 897.616 que se registraron el año pasado.

De estos datos se desprende que el número de asistentes al espectáculo de drones y piromusical, así como al pregón, se ha incrementado, mientras que el público de la romería se mantiene. Por su parte, los asistentes a la programación del Centro han sido 282.900 (frente a los 285.100 de la pasada edición) y los de las actividades programadas en el Real de Cortijo de Torres suman 294.626 personas frente a las 225.916 del año pasado.

En esta edición, y como viene siendo seña de identidad, se ha vuelto a contar con grandes nombres del panorama artístico nacional y con reconocidos artistas malagueños, así como con actuaciones más autóctonas que subrayan la apuesta del Ayuntamiento de Málaga por potenciar las tradiciones de la ciudad.

Así, se ha tratado de una oferta para todos los públicos, con carácter gratuito, ya que todos los conciertos y actuaciones han sido con entrada libre, distintivo esencial del programa de la Feria de Málaga.

Del total de espectadores, el Auditorio Municipal ha contado con alrededor de 81.000 personas, casi 14.000 más que en 2024. Este año, Chambao, Merche, Pitingo y Juanlu Montoya, Mojinos Escozíos, Paco Candela, Toreros con Chanclas, Joana Jiménez y Tamara Jerez han formado parte del elenco de cantantes y grupos que se han subido al escenario, junto a artistas locales como Señor Mirinda, Aurora Guirado, Encarni Navarro, Ginés González y Hoffman, entre otros.

Como viene siendo habitual, la Feria comenzó con el espectáculo de drones y fuegos artificiales el viernes 15 de agosto, patrocinado por Mahou-San Miguel y El Corte Inglés, que congregó a 372.000 personas. En la tarde de ese viernes se celebró la tradicional cabalgata histórica, para recrear la entrega de llaves de la ciudad a los Reyes Católicos en 1487.

El sábado 16 tuvo lugar la tradicional romería urbana al Santuario de la Victoria, con la periodista y presentadora Toñi Moreno como abanderada de la Feria, que contó con más de 5.000 asistentes a lo largo de su recorrido. Ese mismo día, en el Real del Cortijo de Torres, al pregón que ofreció el escritor Javier Castillo asistieron 11.200 personas; todo ello precedió al encendido del alumbrado que en esta edición ha estrenado nueva portada inspirada en el ‘Quiosco del Embarcadero de la Reina’.

Cabe recordar que la Feria de Málaga en el Cortijo de Torres ha encendido más de 2,5 millones de puntos luz led que emplean tecnología sostenible y ha contado con 57.000 farolillos, lo que pone de manifiesto el compromiso municipal con la sostenibilidad medioambiental.

Por su parte, la elección de la reina y el míster de la Feria se ha vuelto a realizar, como en los últimos años, en un escenario montado expresamente en la nueva portada del Real.

En cuanto a los más pequeños, la Caseta Municipal Infantil ha ofrecido espectáculos de teatro y magia y ha congregado a 6.150 personas. Por su parte, la Caseta Municipal de Verdiales ha sido visitada por 27.000 personas. En lo que respecta a la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, que ha contado con 55 espectáculos de baile y cante de la mano de grandes artistas locales, han acudido 34.476 personas.

A todo ello se suman los 120.000 jóvenes que han acudido a las actuaciones gratuitas de diferentes DJs organizadas por el Área de Juventud en la Explanada de la Juventud, en horario de 22:00 a 3:00 horas.

Este año, como novedad, el último sábado de Feria ha contado con las actuaciones de los jóvenes DJs malagueños que fueron seleccionados a través de la iniciativa ‘La Feria a tu manera’, con la que se pretende promocionar el talento de los jóvenes artistas musicales de la ciudad. Además de la actuación, los ganadores han recibido un premio económico de 500 euros cada uno.

Objetos perdidos

En cuanto a otros servicios ofrecidos en el Real, el Ayuntamiento ha gestionado un total de 232 expedientes referentes a objetos perdidos en el espacio habilitado en el Real de la Feria. La caseta de objetos perdidos ha funcionado de 21.00 horas a 04.00 horas. Aquellas pertenencias perdidas que no se hayan recuperado esta semana, se llevarán a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos, en Camino de San Rafael 99, para que sus propietarios puedan retirarlas.

Programación de la Feria del Centro

En concreto, ha habido Fiesta de Verdiales, con una estimación de 57.700 visitas, y un Escenario de Folclore Popular Malagueño, con alrededor de 34.600 asistentes, ambos en calle Larios. El flamenco en la Peña Juan Breva ha reunido durante estos días a 4.800 espectadores.

También ha habido música en vivo en plazas del Centro, que ha contado con el patrocinio de San Miguel, siguiendo el modelo de Feria que, desde hace unos años, el Ayuntamiento de Málaga, junto con los empresarios y vecinos, ha consensuado para fomentar la música en directo con artistas locales de la ciudad. La estimación de asistentes es de 138.000 personas.

Y para los más pequeños, también en el Centro se ha desarrollado la Feria Mágica dedicada a Oriente ‘La Feria del Dragón’ con juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles o magia. Por esta Feria Mágica, ubicada en la plaza de la Merced, han pasado 48.000 personas.

Turismo

Las oficinas y puntos municipales de información turística de la ciudad de Málaga han atendido a un total de 28.460 personas durante la Feria 2025 (desde el viernes 15 al sábado 23 de agosto). De éstos, el 40% han sido de procedencia nacional, principalmente de Madrid (8%), Málaga (6%) y Comunidad Valenciana (4%); y el 60% del mercado internacional, liderado por Francia (13%), seguido de Reino Unido (11%) e Italia (8%).

5.350 personas mayores han disfrutado en ‘El Rengue’

Por ‘El Rengue’, la caseta municipal de las personas mayores, un total de 5.350 personas de los 11 distritos han disfrutado de la programación de este espacio municipal, en el que, a través de las áreas de Derechos Sociales y Fiestas, se ha invitado a personas mayores a disfrutar de una velada con una cena, actuaciones, homenajes y la elección del rey y la reina de cada noche. Como colofón, la noche del sábado tuvo lugar la elección del rey y la reina de ‘El Rengue’ de la Feria de Málaga 2025.