Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este sábado, 23 de agosto

Feria de Málaga 2025 en Calle Larios. EFE/Jorge Zapata

La Feria de Málaga llega a su recta final tras una intensa semana. Este sábado, 23 de agosto, habrá música, tradición y diversión para todos los públicos en el centro histórico y el Real Cortijo de Torres.

Desde el mediodía hasta la noche, plazas y escenarios acogen conciertos, animación infantil, flamenco, verdiales y folclore malagueño, junto a los paseos de caballos, exhibiciones ecuestres y la gran gala en el auditorio con Merche como protagonista.

Aquí tienes la programación completa para no perderte nada de este sábado de feria:

Feria del Centro

Animación plazas centro histórico

Plaza de la Constitución

Cantando Bajito. De 13:00 a 16:00 h.

Carlos Bravo. De 16:00 a 18:00 h.

Plaza Las Flores

Plaza del Obispo

Plaza de San Pedro Alcántara

Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h.

Calle Marqués de Larios

Fiesta de verdiales

Panda La Cepa. Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.

Panda Los Lagares. Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.

Escenario folclore popular malagueño

De 12:00 a 14:00 h.: Maragatas Asoc. Jazmín, Coro Aire Andaluz, Grupo de baile Canela y Jazmín.

De 16:00 a 18:00 h.: Coros de Ana Paz, Jazmines de Famán, Aires Marineros, Huertecilla Maña.

14:00 h. Flamenco en feria

Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4

Al cante: Vanesa Fernández

A la guitarra: Carlos Haro

Grupo flamenco “Bambera”. José Lucena

Plaza de la Merced

12:00 a 15:30 h. La feria mágica “La feria del dragón”

Juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia…

Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana.

Real de la Feria

12:00 a 20:00 h. Paseo de enganches y caballos

Itinerario oficial por el recinto

14:00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla

Al cante: Alejandro Estrada

A la guitarra: Ángel Vera

Grupo flamenco “Tientos”. Antonio Soto

16:00 y 22:00 h. Centro de exhibición ecuestre

C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39

Espectáculo: “Alma de Málaga a caballo”

21:30 h. Caseta municipal infantil

Compañía La Carpa Teatro

Espectáculo: “Amigos invisibles”

22:00 h. Caseta de los verdiales

Fiesta malagueña de verdiales

Panda Raíces de Málaga. Estilo Comares. De 22:00 a 01:00 h.

Panda Los Moras. Estilo Almogía. De 00:00 a 03:00 h.

22:00 h. Explanada de la Juventud

La feria a tu manera

DJ’s jóvenes malagueños

22:30 h. Auditorio Municipal

Gran gala

Merche

23:00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla

Al cante: Luis Perdiguero

A la guitarra: Chaparro

Copla: Álvaro Montes, Patricia Gavilán