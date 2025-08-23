Feria de Málaga 2025 en Calle Larios.

Feria de Málaga 2025 en Calle Larios. EFE/Jorge Zapata

Málaga ciudad

Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este sábado, 23 de agosto

Llega una nueva jornada llena de música, tradición y espectáculos para todos los públicos tanto en el Centro como en el Real Cortijo de Torres.

Más información: La Feria de Málaga 2025 ya está aquí: este es el plano del Real Cortijo de Torres con todas las casetas

La Feria de Málaga llega a su recta final tras una intensa semana. Este sábado, 23 de agosto, habrá música, tradición y diversión para todos los públicos en el centro histórico y el Real Cortijo de Torres.

Desde el mediodía hasta la noche, plazas y escenarios acogen conciertos, animación infantil, flamenco, verdiales y folclore malagueño, junto a los paseos de caballos, exhibiciones ecuestres y la gran gala en el auditorio con Merche como protagonista.

Aquí tienes la programación completa para no perderte nada de este sábado de feria:

Feria del Centro

Animación plazas centro histórico

Plaza de la Constitución

Cantando Bajito. De 13:00 a 16:00 h.
Carlos Bravo. De 16:00 a 18:00 h.

Plaza Las Flores
Plaza del Obispo
Plaza de San Pedro Alcántara
Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h.

Calle Marqués de Larios

Fiesta de verdiales

Panda La Cepa. Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.
Panda Los Lagares. Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.

Escenario folclore popular malagueño

De 12:00 a 14:00 h.: Maragatas Asoc. Jazmín, Coro Aire Andaluz, Grupo de baile Canela y Jazmín.
De 16:00 a 18:00 h.: Coros de Ana Paz, Jazmines de Famán, Aires Marineros, Huertecilla Maña.

14:00 h. Flamenco en feria

Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4
Al cante: Vanesa Fernández
A la guitarra: Carlos Haro
Grupo flamenco “Bambera”. José Lucena

Plaza de la Merced

12:00 a 15:30 h. La feria mágica “La feria del dragón”
Juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia…
Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana.

Real de la Feria

12:00 a 20:00 h. Paseo de enganches y caballos
Itinerario oficial por el recinto

14:00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla

Al cante: Alejandro Estrada
A la guitarra: Ángel Vera
Grupo flamenco “Tientos”. Antonio Soto

16:00 y 22:00 h. Centro de exhibición ecuestre

C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39
Espectáculo: “Alma de Málaga a caballo”

21:30 h. Caseta municipal infantil

Compañía La Carpa Teatro
Espectáculo: “Amigos invisibles”

22:00 h. Caseta de los verdiales

Fiesta malagueña de verdiales
Panda Raíces de Málaga. Estilo Comares. De 22:00 a 01:00 h.
Panda Los Moras. Estilo Almogía. De 00:00 a 03:00 h.

22:00 h. Explanada de la Juventud

La feria a tu manera
DJ’s jóvenes malagueños

22:30 h. Auditorio Municipal

Gran gala
Merche

23:00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla

Al cante: Luis Perdiguero
A la guitarra: Chaparro
Copla: Álvaro Montes, Patricia Gavilán