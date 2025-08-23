Programación de la Feria de Málaga 2025: todo lo que puedes hacer este sábado, 23 de agosto
Llega una nueva jornada llena de música, tradición y espectáculos para todos los públicos tanto en el Centro como en el Real Cortijo de Torres.
Más información: La Feria de Málaga 2025 ya está aquí: este es el plano del Real Cortijo de Torres con todas las casetas
La Feria de Málaga llega a su recta final tras una intensa semana. Este sábado, 23 de agosto, habrá música, tradición y diversión para todos los públicos en el centro histórico y el Real Cortijo de Torres.
Desde el mediodía hasta la noche, plazas y escenarios acogen conciertos, animación infantil, flamenco, verdiales y folclore malagueño, junto a los paseos de caballos, exhibiciones ecuestres y la gran gala en el auditorio con Merche como protagonista.
Aquí tienes la programación completa para no perderte nada de este sábado de feria:
Feria del Centro
Animación plazas centro histórico
Plaza de la Constitución
Cantando Bajito. De 13:00 a 16:00 h.
Carlos Bravo. De 16:00 a 18:00 h.
Plaza Las Flores
Plaza del Obispo
Plaza de San Pedro Alcántara
Animación musical variada. De 15:00 a 18:00 h.
Calle Marqués de Larios
Fiesta de verdiales
Panda La Cepa. Estilo Montes. De 13:00 a 16:00 h.
Panda Los Lagares. Estilo Almogía. De 14:00 a 17:00 h.
Escenario folclore popular malagueño
De 12:00 a 14:00 h.: Maragatas Asoc. Jazmín, Coro Aire Andaluz, Grupo de baile Canela y Jazmín.
De 16:00 a 18:00 h.: Coros de Ana Paz, Jazmines de Famán, Aires Marineros, Huertecilla Maña.
14:00 h. Flamenco en feria
Peña Juan Breva. C/ Ramón Franquelo, 4
Al cante: Vanesa Fernández
A la guitarra: Carlos Haro
Grupo flamenco “Bambera”. José Lucena
Plaza de la Merced
12:00 a 15:30 h. La feria mágica “La feria del dragón”
Juegos, talleres, teatro, títeres, pasacalles, magia…
Carrusel ecológico, Acuario Teatro, Compañía La Pili, Compañía Vibra Alto, La Fábrica de la Magia, La Carpa Teatro, DDQ Kias eventos, Compañía Artrasto, Compañía Crystal Zircus, Diamante y Rubí y Alberto Díaz de la Quintana.
Real de la Feria
12:00 a 20:00 h. Paseo de enganches y caballos
Itinerario oficial por el recinto
14:00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla
Al cante: Alejandro Estrada
A la guitarra: Ángel Vera
Grupo flamenco “Tientos”. Antonio Soto
16:00 y 22:00 h. Centro de exhibición ecuestre
C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39
Espectáculo: “Alma de Málaga a caballo”
21:30 h. Caseta municipal infantil
Compañía La Carpa Teatro
Espectáculo: “Amigos invisibles”
22:00 h. Caseta de los verdiales
Fiesta malagueña de verdiales
Panda Raíces de Málaga. Estilo Comares. De 22:00 a 01:00 h.
Panda Los Moras. Estilo Almogía. De 00:00 a 03:00 h.
22:00 h. Explanada de la Juventud
La feria a tu manera
DJ’s jóvenes malagueños
22:30 h. Auditorio Municipal
Gran gala
Merche
23:00 h. Caseta municipal del flamenco y la copla
Al cante: Luis Perdiguero
A la guitarra: Chaparro
Copla: Álvaro Montes, Patricia Gavilán