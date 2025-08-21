Detenido un turista italiano por agredir sexualmente a una mujer en la Feria de Málaga

Un hombre ha sido detenido por la Policía Local de Málaga acusado de agredir sexualmente a una mujer con la que había acudido a la feria de la ciudad, concretamente al recinto ferial Cortijo de Torres.

El suceso se produjo en la madrugada del lunes al martes, después de que ambos estuvieran juntos en el citado recinto malagueño. Una vez fuera de esta zona, en la zona del polígono, el hombre intentó mantener relaciones con ella, que se negó, y fue cuando presuntamente se produjo la agresión sexual.



La joven, de 25 años y nacionalidad china, y el presunto agresor, italiano, se alojaban en el mismo hostal de Málaga, donde se habían conocido, según ha adelantado este miércoles 'Málaga Hoy'.



La mujer se zafó del hombre tras la agresión y el ahora arrestado se marchó del lugar. Cuando la joven estaba hablando con los agentes de la Policía, él la llamó por teléfono y le dijo que la esperaba en la puerta del hostal, donde finalmente fue detenido tras tenderle la Policía una trampa.