Polémica en la Feria de Málaga: la nueva portada de Cortijo de Torres convence a pocos

Imagen de la portada de el Real de la Feria de Málaga 2025 Francisco Sánchez

La Feria de Málaga 2025 ha comenzado fuerte, en todos los sentidos. También con un tanto de polémica, como no podía ser menos. La nueva portada del Real de Cortijo de Torres, con un presupuesto rozando los 290.000 euros, ha desatado una oleada de opiniones encontradas entre los asistentes.

Aunque el Ayuntamiento de Málaga la presentó como un homenaje a las raíces mozárabes de la ciudad, muchos de los visitantes no terminan de verla con buenos ojos.

Fran y Federica, esta última llegada desde Miami, fueron de los primeros en opinar: “Realmente noto cómo es la idea de Feria de todos los años, pero este año han tirado la casa por la ventana y no han conseguido lo que querían", declaran.

Su sensación, en línea con las visiones de otros, es que se trata de una portada ambiciosa, pero incapaz de conectar con la esencia de Málaga.

Las críticas más duras provienen de quienes esperaban un diseño más tradicional. Concha, habitual de los festejos, lo resumió con franqueza: "No me gusta. El rosetón que tiene me recordó al logo de La Canasta. Sí, hay novedad, pero no convence".

A su lado, Julián recordaba el coste: "Se han gastado cerca de 290.000 euros y ese dinero se podría invertir en limpiar las calles. Seguramente cuando llevemos varios días no se podrá ni caminar por aquí", decía.

La cifra exacta de lo que ha costado la estructura, 287.067 euros, se ha convertido en uno de los argumentos para cuestionarla. "Con ese dinero se podría arreglar calles de Málaga o ayudar a bajar la licencia de las casetas", añadía Federica, señalando que la Feria también debería servir para apoyar al empresariado local.

"La portada más cara, y la más fea"

A medida que cae la tarde, las críticas se repiten. Sergio, malagueño de nacimiento, fue tajante: "No me gusta. La veo más pequeña que otros años", decía rotundo.

Otros asistentes iban más allá: "Feísima, no corresponde con nuestra cultura actual. Es la portada más cara y no sabemos dónde ha ido el dinero". La sospecha sobre la gestión municipal es recurrente.

No todas las opiniones son completamente negativas. Algunos reconocen el valor estético de la estructura iluminada: "Está bien para hacerse fotos, incluso mejor que en otros años". Sin embargo, la mayoría insiste en que la portada no representa la esencia de la feria.

Rubén, que lleva acudiendo desde pequeño, lo expresó con claridad: "Para la Feria de Málaga no me pega. Tenemos influencia árabe, sí, pero lo que han hecho es una mezcla rara".

Imagen de la portada Francisco Sánchez

Esa frase se repite casi como un mantra entre los asistentes. La portada, dicen, se ha convertido en un símbolo de cómo a veces se prioriza lo espectacular frente a lo práctico. "Como si ponen un trozo de cartón con bombillas; lo que cuenta es que la Feria funcione y que Málaga esté limpia", opinaba un visitante con ironía.

Las comparaciones con otros años son inevitables. Muchos aseguran que las portadas anteriores, aunque más sencillas, transmitían mejor el espíritu malagueño: "Dejamos la portada que teníamos. Estaba bien y no hacía falta gastarse tanto para hacerte cuatro fotos".

La portada de una Feria no es solo una estructura arquitectónica: es el símbolo que da la bienvenida a miles de visitantes y que, en muchos casos, acaba definiendo la imagen de esa edición. Este año, sin embargo, el resultado parece haber generado más división que orgullo.

Algunos la ven como un intento fallido de "sevillanizar" la celebración; otros como un derroche innecesario en plena época de ajustes. Pero lo cierto es que, por encima de todo, el debate refleja un sentimiento compartido: la portada debería emocionar, y esta, según parte de los malagueños consultados, no lo ha conseguido.

La portada de la Feria de Málaga 2025 pasará a la historia por ser cara y, según muchos, la más polémica. Mientras unos la consideran "un error de diseño" y otros directamente "feísima", lo cierto es que ha conseguido que todo el mundo hable de ella.

Como recordaba Federica al inicio, "la Feria pinta bien, la gente viene con ganas". Quizás la portada no guste, pero la fiesta sigue. Y, en el fondo, ese es el verdadero telón de fondo: una fiesta que vive gracias a su gente, más allá de cualquier arco monumental.