Un hombre, trasladado al Hospital Clínico tras resultar herido en la cabeza durante la Feria de Málaga

Imagen de archivo de la explanada de la juventud de la Feria de Málaga. Adrián Gámiz

La Policía Local de Málaga tuvo que intervenir en la madrugada de este lunes en la explanada de la juventud del Real de Cortijo de Torres dada la presencia de un hombre que presentaba una herida sangrante en la cabeza.

El afectado, según informan fuentes municipales, tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico de la capital. Los hechos ocurrieron sobre las 03.00 horas.

Los agentes policiales fueron requeridos por uno de los vigilantes del escenario de la zona de la juventud, quien manifestó que delante del mismo había un individuo inconsciente con una herida sangrante en la cabeza.

Así, según han señalado las fuentes consultadas, los agentes se acercaron y observaron a un varón que estaba siendo asistido por los servicios sanitarios.

En ese momento, la unidad policial realizó un perímetro de seguridad para facilitar la labor de los sanitarios, ya que había una gran aglomeración de jóvenes.

Los agentes identificaron de forma verbal a este hombre, que estaba desorientado y no pudo facilitar información sobre lo ocurrido, antes de ser trasladado al Hospital Clínico.

Por último, han detallado que dado que la finalización de la actividad en la explanada de la juventud está fijada a las 03.00 horas, se procedió a su finalización ya que apenas faltaban diez minutos.