Un joven de 19 años trasladado al hospital tras volcar su coche en una rotonda en Málaga capital

Un joven de 19 años ha sido trasladado esta madrugada al hospital tras volcar su vehículo en una rotonda en el Polígono Guadalhorce de Málaga capital y quedar atrapado en el interior del vehículo.

El suceso ha tenido lugar esta pasada madrugada sobre las 00.30 horas en una rotonda de la avenida Herman Hesse, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a este periódico.

La alerta les llegó por parte de los servicios sanitarios. Hablaban de que se había producido un accidente en una rotonda con un vehículo implicado y había personas atrapadas.

Hasta la zona se trasladaron los servicios sanitarios, la Policía Local y efectivos del Cuerpo Provincial de Bomberos que se encargaron de excarcelar al joven atrapado.

Finalmente, los servicios sanitarios trasladaron a la víctima al Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Se desconoce su estado.