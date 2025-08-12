El gran parque de Málaga en el Campamento Benítez costará 2,5 millones más y no abrirá hasta mediados de 2026

La transformación de los terrenos militares del antiguo Campamento Benítez en un gran parque periurbano va a costar mucho más de lo previsto al Ayuntamiento de Málaga.

De acuerdo con la información aportada este martes por el Consistorio, la Gerencia de Urbanismo está impulsando un proyecto modificado por valor de 2,5 millones de euros (incluido IVA). Una cuantía que tendrá que sumarse a los 10 millones en los que fueron contratados los trabajos.

El ajuste ahora conocido tendrá, asimismo, repercusión sobre el plazo de terminación de la obra. Ahora se fija para el segundo trimestre de 2026. Esto supone una alteración significativa en una operación que estaba previsto que estuviese finalizada en agosto de este año.

Atendiendo a los nuevos datos, el retraso va a ser de un año.

Imágenes del futuro parque metropolitano del Campamento Benítez, en Málaga

Desde la Gerencia de Urbanismo se relaciona este aumento del coste con la necesidad de incorporar mejoras para aumentar la capacidad de drenaje y posibilitar el riego con agua regenerada. Al mismo tiempo, se incluyen actuaciones en pavimentos, mobiliario urbano y plazas.

Se contemplan las partidas necesarias para el entronque y conexionado de la red. Desde dicha cometida se ejecutará la red general interior de alimentación que discurre hasta el depósito de almacenamiento de agua semienterrado ubicado en el interior del parque.

Se diseñan de igual manera los equipos compatibles para el almacenamiento del agua regenerada, así como los elementos necesarios para el riego por goteo y aspersión.

También se recogen mejoras en el vial principal, caminos peatonales, pistas deportivas, jardinería, aumento de cámaras de vigilancia, adaptación del cerramiento a requerimiento de ADIF, el traslado y aumento de la superficie del parque canino, y el refuerzo de la restauración de la portada principal, entre otras actuaciones.

Como se recoge en el informe, parte de las mejoras contempladas se encuentran amparadas en la ley de Contratos del Sector Público, por circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento que tuvo lugar la licitación del contrato; no implicando, de acuerdo con las estimaciones iniciales, importe superior al 50%, IVA excluido, del precio inicial del contrato.

Y el resto se engloban en el supuesto de 205.2 c) de dicha ley, por la cual no se consideran sustanciales, siendo el importe, IVA excluido, de las mismas inferior al 15 por ciento del importe del contrato inicial.

Piezas del nuevo parque

El proyecto comprende un área de más de 273.000 metros cuadrados de terreno que se plantea como un espacio abierto, con un marcado ambiente natural en el que predominan las zonas verdes plantadas con nuevos ejemplares de árboles y siembra de prados verdes.

De norte a sur y de este a oeste se han proyectado cuatro caminos que estructurarán los accesos peatonales que confluyen en una plaza central. Estos caminos se complementarán con más de cuatro kilómetros de rutas secundarias que unirán todas las zonas del parque.

El parque se ha zonificado para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios, de modo que se ha diseñado distinguiendo las distintas áreas tanto de estancias como lúdicas. Se ha proyectado una segunda plaza situada en el acceso de la portada al Campamento Benítez.

Ambas plazas previstas (esta y la central) contarán con zonas de descanso y sombra mediante pérgolas cubiertas de vegetales. En el centro del parque, se contempla una gran pradera verde con caminos y áreas de estancia para la ciudadanía. La zona sur del enclave es la destinada al área deportiva.

Se han proyectado tres pistas de baloncesto de dimensiones reglamentarias, una pista de vóley-playa y una zona de fitness.