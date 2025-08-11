El Hospital Clínico de Málaga se prepara para la Feria 2025: reforzarán la seguridad y el acceso a Urgencias

Una ambulancia en las urgencias del Hospital Clínico de Málaga. Junta de Andalucía

La Feria de Málaga 2025 está a la vuelta de la esquina y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria se prepara para atender las necesidades asistenciales del recinto ferial Cortijo de Torres.

Un año más, durante la semana de feria, el centro hospitalario reforzará la vigilancia de seguridad para el control de accesos y tránsito, en concreto, en el servicio de Urgencias, puesto que estos días asume la cobertura sanitaria de este evento multitudinario como centro de referencia.

En este sentido, según han explicado a través de un comunicado, el objetivo de esta medida es aumentar la presencia de los profesionales vigilantes en esta área tan transitada para evitar situaciones conflictivas, ya que durante estos días aumentan las atenciones por intoxicaciones etílicas, traumatismos, y eventos relacionados con la semana festiva.

La medida ha sido aprobada por la dirección gerencia del centro, en coordinación con la dirección económica de gestión y de servicios generales, y de la empresa de seguridad EULEN.

También se verán reforzados los controles para los equipos de vigilantes y celadores en el servicio de Urgencias del Clínico desde las 19.00 horas hasta las 7.00 horas desde el primer día de comienzo de la feria hasta el último, ambos inclusive.

Todo ello para garantizar las condiciones de seguridad tanto de profesionales como de usuarios es el objetivo principal de esta medida.

Por otro lado, resaltan que también se verá reforzada la limpieza en el área de Urgencias durante esta semana de la Feria de Málaga.