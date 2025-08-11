Feria de Málaga 2025: cortes de tráfico, desvíos y refuerzo del transporte público

El Ayuntamiento de Málaga ha diseñado un amplio dispositivo de tráfico y movilidad para facilitar los desplazamientos tanto a la Feria del Centro como al Real de Cortijo de Torres.

De acuerdo con los datos aportados este lunes por el Consistorio, el plan incluye un refuerzo de los servicios de la EMT y de taxis para favorecer el uso del transporte público, además de habilitarse 3.535 plazas de aparcamiento en diferentes zonas del entorno de Cortijo de Torres.

Pese a que es posible acceder al entorno de los festejos en el Real con coche, el Ayuntamiento recomienda optar por el transporte público.

Accesos al Real de la Feria

El dispositivo contempla el establecimiento de desvíos de tráfico que afectarán a la avenida de Ortega y Gasset, calle Paquiro y Camino San Rafael.

Estas vías quedarán cortadas en diferentes puntos para los accesos rodados a la Feria, a partir aproximadamente de las 20:00 horas, estableciéndose los correspondientes desvíos.

Además, el tramo del Camino de San Rafael comprendido entre las calles Juan Gris y La Orotava está excluido al tráfico rodado durante las 24 horas de todos los días de la semana.

La avenida Ortega y Gasset quedará excluida al tráfico en el tramo comprendido entre la calle Rosamunda y el Palacio de Ferias y Congresos, excepto para los autobuses de la EMT y los taxis, para lo que se crearán puntos de control con presencia policial.

De igual forma, dado que un tramo del Camino San Rafael quedará reservado sólo al servicio de autobuses, taxis y residentes, se indicará tal circunstancia en diferentes puntos de la avenida de Juan XXIII, así como en el Camino San Rafael en la proximidad al tramo afectado.

Feria en el Centro

El sistema de control de accesos al Centro Histórico funcionará de 12:00 a 18:00 horas. Durante este tramo horario y durante toda la Feria no se podrá acceder al interior del Centro Histórico salvo casos de emergencia. Una vez se restablezca la normalidad en la zona y tras las indicaciones de Policía Local, el sistema funcionará de forma habitual dando acceso a residentes y autorizados.

Del mismo modo, habrá una zona cerrada al tráfico en el casco antiguo todos los días de Feria entre las 12:00 y las 18:00 horas, previéndose el restablecimiento del tráfico en condiciones habituales alrededor de las 21:00 horas.

Durante las tardes de Feria se habilitará el vial de servicio de la plaza del General Torrijos (delante del Hospital Noble) como aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Por su parte, las tareas de carga y descarga en el Centro Histórico se realizarán los días laborables durante la semana de Feria en horario de 7:00 a 12:00 horas, y la semana previa, del 11 al 14 de agosto, se ampliará el horario hasta las 12:00 horas. Por su parte, los días festivos, domingo 17 y martes 19, entre las 7:00 y las 10:00 horas y el viernes, el viernes día 15 en el mismo tramo horario.

Dispositivo de la EMT

La EMT va poner en marcha refuerzos para facilitar la movilidad tanto al Cortijo de Torres como al Centro Histórico.

De este modo, al servicio ordinario que presta durante el día la EMT se suma la habilitación de 16 líneas especiales a partir de las 20:00 horas que conectarán todos los distritos de la ciudad con el Real.

A ello hay que añadir la línea F que enlazará la Feria del Centro con el Cortijo de Torres durante las 24 horas. El dispositivo supone incrementar los servicios una media del 25%, llegando hasta un 40% sobre la oferta de un día normal y hasta un 70% los fines de semana y festivos, teniendo en las horas punta todos los autobuses disponibles en la calle.

El acceso a los autobuses para disfrutar de la Feria quedará como sigue:

Feria del Centro : Se podrán utilizar todos los títulos de transporte (tarjeta multiviaje, jubilado, estudiante, etc.) a los precios habituales que en la actualidad están entre el 50% y el 40% de bonificación, por lo que, si se utiliza la tarjeta multiviaje, el precio será de 0,50 euros. El billete ordinario, que se puede abonar tanto en efectivo como con tarjeta bancaria, tiene una tarifa de 1,40 euros, salvo la línea F que une las 24 horas el Centro con el Real, que tiene el carácter de servicio especial.

: Se podrán utilizar todos los títulos de transporte (tarjeta multiviaje, jubilado, estudiante, etc.) a los precios habituales que en la actualidad están entre el 50% y el 40% de bonificación, por lo que, si se utiliza la tarjeta multiviaje, el precio será de 0,50 euros. El billete ordinario, que se puede abonar tanto en efectivo como con tarjeta bancaria, tiene una tarifa de 1,40 euros, salvo la línea F que une las 24 horas el Centro con el Real, que tiene el carácter de servicio especial. Feria de noche (a partir de las 20:00 horas): Los servicios especiales directos desde los barrios al Real tendrán un precio de 2 euros. Será posible abonar el billete con tarjeta bancaria Visa, Mastercard o American Express en todos los autobuses de la flota.

(a partir de las 20:00 horas): Los servicios especiales directos desde los barrios al Real tendrán un precio de 2 euros. Será posible abonar el billete con tarjeta bancaria Visa, Mastercard o American Express en todos los autobuses de la flota. Línea F: Conectará durante las 24 horas la Feria del Centro con el Cortijo de Torres. Tendrá un precio de 2 euros y será posible abonar el billete tanto en efectivo como con tarjeta bancaria.

Viernes, 15 de agosto

Se refuerzan las líneas en las horas anteriores al comienzo de los espectáculos de luminotecnia y el piromusical, así como durante y tras su celebración. Para el horario de tarde-noche se dispondrá una oferta especial que alcanzará las 90.000 plazas, adicionales al servicio convencional.

El servicio especial funcionará hasta las 3:00 horas, si bien se prolongará en caso de que resulte necesario.

Feria de Día (del sábado 16 al sábado 23):

Las líneas que conectan con el Centro se reforzarán y se establecerá una línea especial que comunicará directamente el Centro con el Real de la Feria, con cabecera en el lateral norte de la Alameda, entre las calles Larios y Puerta del Mar.

Este servicio se denominará Línea F. Funcionará las 24 horas del día, durante toda la Feria. En todos los autobuses de la línea F se podrá pagar con tarjeta bancaria.

Además, en función de la demanda se potenciarán las líneas (4, 18, 19, 20 y 22) que durante el día y de forma ordinaria conectan directamente el Real con los distritos Centro, Ciudad Jardín, Palma-Palmilla, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero, Carretera de Cádiz, Teatinos-Universidad y Campanillas.

Es decir, que los barrios de La Malagueta, Centro, El Perchel, Los Tilos, Cruz del Humilladero, La Unión, Intelhorce, Campanillas, Huerta Nueva, Alegría de la Huerta, Jardín de Málaga, Cortijo Bazán, Los Cipreses, Mangas Verdes, Los Naranjos, La Palma, La Palmilla, Las Rocas, Arroyo de los Ángeles, Parque Victoria Eugenia, Pavero, Camino de Antequera, Las Morillas, Las Flores, Segalerva, Arroyo de los Ángeles, El Molinillo, Mármoles, La Unión, Nuestra Señora del Carmen, Alcalde Díaz Zafra, Virgen de Belén, La Paz, La Luz, Vista Franca, Girón, Huelin y algunos más tendrán servicio diurno al Real al precio ordinario del resto del año, que con la bonificación actual significa que será posible desplazarse al Real por 0,50 euros.

Noches de Feria (sábado 16 al sábado 23):

La EMT ofrecerá a los malagueños un servicio de calidad estableciendo un total de 16 líneas especiales directas al Real desde cada barrio. El horario oficial de las líneas directas nocturnas a la Feria es de 20:00 a 6:00 horas, aunque podría ampliarse en función de la demanda. La conexión con el centro de la ciudad está garantizada las 24 horas con la línea F. Todas las paradas con destino a Feria tendrán un distintivo especial.

Ampliación y mejora de la zona de andenes de acceso a los autobuses en el Real

Este año como novedad y para la mejora de la seguridad vial y peatonal en la explanada donde llegan y salen los autobuses en la Feria, la superficie de acceso de los autobuses se ha incrementado un 50% sobre la que había disponible en años anteriores.

De esta forma, la zona de cabeceras de líneas ha sido ampliada con la dotación de un andén adicional, de modo que serán tres los andenes para desembarque y embarque de personas.

Este aumento va acompañado de otras mejoras como la incorporación de 16 nuevas pantallas led de paneles informativos, un mupi digital que informará de horarios y ubicaciones de cada línea, un incremento de la superficie con sombra y de la iluminación en horario nocturno.

Taxis

En el ámbito del recinto ferial se habilitarán dos paradas que funcionarán las 24 horas: una junto a la portada principal de la Feria en la avenida de las Malagueñas y otra en la zona norte, en la avenida de Ortega y Gasset.

En cuanto al Centro Histórico, se mantendrán las paradas en Cortina del Muelle, plaza de la Marina, Manuel Agustín Heredia, Córdoba, Puerta del Mar, Atarazanas, Pasillo de Santa Isabel y plaza de la Merced.

Vehículos VTC

Se establecerá una zona de subida y bajada de viajeros para este tipo de vehículos en la avenida de Ortega y Gasset, en el vial de servicio junto a la calle Flauta Mágica.

Aparcamientos

El Área de Movilidad ha habilitado un total de 3.535 plazas de estacionamiento para coches en diferentes zonas del entorno del Real.

En Huerta de Correo (color azul) serán 870 plazas; en Teatinos (color blanco), otras 640; en Los Prados, cuyo color identificativo es el naranja, habrá un total de 350 plazas; y en otros emplazamientos, 1.600 plazas. Se recomienda el uso de las rondas de circunvalación para acceso a los mismos.

En paralelo, se habilitará en el Palacio de Ferias un aparcamiento exclusivo para motos con capacidad para 2.990 plazas. En esta ubicación también quedará reservado para el uso exclusivo de personas con movilidad reducida un total de 75 plazas.

Los aparcamientos de la red de aparcamientos municipales situados en el centro de la ciudad y en su entorno (aparcamientos de la plaza de la Marina, San Juan de la Cruz, Tejón y Rodríguez, Alcazaba, Camas, Andalucía, Cervantes y Salitre) y que cuentan con un total de 5.066 plazas, permanecerán disponibles durante la Feria.

Asimismo, los de Carlos Haya, Cruz del Humilladero, Pío Baroja y El Palo estarán abiertos las 24 horas del día.

En cuanto a las zonas de aparcamiento regulado (S.A.RE.), se mantendrán activadas en su horario entre las 9:00 y las 14:00 horas y entre las 16:00 y las 20:00 horas en todas las calles de la ciudad con regulación S.A.RE.. Los sábados días 16 y 23, las zonas abiertas serán en horario de 9:00 a 14:00 horas.