Denuncian un caso de acoso sexual y laboral en la empresa de limpieza de Málaga: Limasam ya investiga el caso

La empresa municipal de limpieza de Málaga, Limasam, ha puesto en marcha su protocolo interno para casos de acoso sexual y laboral después de que un trabajador haya asegurado tener conocimiento de un episodio.

Así lo han confirmado este lunes desde el Ayuntamiento por medio de un comunicado. En el mismo se precisa que la citada denuncia ha quedado recogida en un informe elaborado por Quirón Salud, encargado para la evaluación de factores psicosociales de la plantilla, en cumplimiento de la normativa vigente.

Una vez conocida esta información, los responsables de Limasam han activado el procedimiento establecido, que es gestionado por su servicio de prevención propio, formado por técnicos y sin la participación del gerente.

En el marco de este protocolo, ya se han realizado entrevistas con personas que pudieran aportar información sobre el supuesto caso.

La empresa también comunicó al comité de empresa el contenido del informe en el momento de recibirlo, subrayando que no ha existido ocultación alguna en la gestión de la situación.