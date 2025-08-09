El Metro de Málaga arrasa: crece más del doble que el de Madrid y triplica a Barcelona

El empuje del Metro de Málaga se mantiene y se consolida con el paso de los meses. Aunque ya transcurren más de dos años del momento en que el suburbano hizo su entrada triunfal en la Alameda Principal, justo en el Centro Histórico, las estadísticas confirman el empuje de la demanda de viajeros.

Muestra de ello es el acumulado de pasajeros en los primeros seis meses de 2025, periodo en el que el de Málaga vuelve a ser el ferrocarril urbano que más aumenta su demanda desde el punto de vista porcentual.

El incremento de usuarios entre enero y junio es del 7,7%, muy por encima de los registros de las otras grandes capitales de España. Sólo Palma de Mallorca dispone de valores superiores, si bien en términos absolutos apenas mueve a 1,2 millones de personas.

Más allá de esta excepción, el dato correspondiente a la capital de la Costa del Sol se dispara con respecto al aumento del 3% registrado en estos primeros seis meses por el Metro de Madrid; el 1,2% de Barcelona; el 4% de Sevilla, o el 3,4% de Bilbao.

De la información actualizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca el comportamiento del Metro de Valencia, que pierde entre enero y junio un 13,4% de pasajeros.

En términos absolutos, Madrid es, sin duda, el que más pasajeros mueve, con casi 376 millones de viajeros, seguido de la Ciudad Condal, con 244,6 millones, y Bilbao, con 52,5 millones.

Rozará los 20 millones a finales de año

El valor absoluto de Málaga eleva la demanda acumulada a 9.674.000 pasajeros, frente a los 8.986.000 del mismo periodo del año pasado. Teniendo en cuenta esta progresión, todo hace indicar que el Metro podría rozar los 20 millones de usuarios al final del ejercicio.

Atendiendo a las estadísticas, el Metro de Málaga no solo crece, sino que lo hace a un ritmo más acelerado, duplicando o incluso sextuplicando el porcentaje de crecimiento de algunas de estas urbes.

Y con ello se subraya la creciente importancia del transporte público en la capital de la Costa del Sol y su capacidad para atraer y movilizar a un número cada vez mayor de usuarios.

A este detalle hay que sumar el buen comportamiento de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), que ha transportado en estos seis meses a 25.764.000 pasajeros, un 5,4% más que los del mismo intervalo de 2024.

A diferencia de lo que sucede con el Metro, la subida de la EMT no es la mayor de España. Este mérito corresponde a Bilbao, que ha sido capaz de incrementar su demanda en un 36,7%, pasando de 16.549.000 viajeros en 2024 a 22.616.000 en la primera mitad de 2025.