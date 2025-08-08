Avalancha de solicitudes por 84 pisos protegidos en alquiler: Málaga recibe más de 5.000 peticiones

Imagen de los trabajos de construcción de VPO en el sector Universidad de Málaga.

Un nuevo dato pone de relieve el conflicto existente en Málaga con la vivienda. El Ayuntamiento de la ciudad ha recibido hasta el momento una auténtica avalancha de solicitudes de personas interesadas en optar a uno de los 84 pisos protegidos en alquiler que se desarrollan en el sector Universidad.

En concreto, según los datos conocidos por El ESPAÑOL de Málaga, pocas horas antes de que se cierre el plazo de presentación, lo que ocurrirá a las 23:59 horas de este viernes 8 de agosto, son unas 5.100 las peticiones recibidas por el Instituto Municipal de Vivienda.

Esto supone una media de 61 por cada una de las viviendas objeto de la iniciativa. Bien es cierto que el acumulado es en bruto, ya que no se ha realizado aún criba alguna respecto a si los peticionarios cumplen o no los requisitos exigidos.

Para el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, este dato confirma que la convocatoria específica diseñada por el IMV ha funcionado. "Ahora el concurso se hará entre 5.000 demandantes especificos para esta promoción y no entre los 20.000 apuntados en régimen de alquiler", ha añadido.

Uno de los grandes atractivos de esta promoción, que forma parte del barrio que toma forma desde hace meses en estos suelos, situados en las proximidades de la zona de expansión de la Universidad, es el precio de arrendamiento fijado.

Tomando como referencia los datos oficiales, la promoción consta de dos edificios paralelos ubicados entre la calle Ingeniero Martín Enciso y la calle Ingeniero Antonio Molina. Incluirá una agradable zona común ajardinada y dos sótanos de garaje.

La oferta incluye 80 viviendas de 3 dormitorios y 4 viviendas adaptadas de 2 dormitorios.

Es importante destacar que todas ellas llevan vinculadas plaza de aparcamiento y trastero, lo que añade un valor considerable.

Rentas Adaptadas a tus Ingresos

Las viviendas están diseñadas para diferentes niveles de ingresos, adjudicándose el 50% a unidades familiares con ingresos ponderados que no superen 1,2 veces el IPREM, y el otro 50% a aquellas que no superen 2,5 veces el IPREM.

Las rentas mensuales, más gastos de comunidad, son las siguientes:

Viviendas de 3 dormitorios : Para ingresos hasta 1,2 IPREM: 262,15 €/mes. Para ingresos hasta 2,50 IPREM: 374,75 €/mes.

: Viviendas adaptadas de 2 dormitorios: Para ingresos hasta 1,20 IPREM: 264,60 €/mes. Para ingresos hasta 2,50 IPREM: 378,25 €/mes.

Requisitos clave para optar a una vivienda

Para poder participar en esta convocatoria, los interesados tienen que cumplir con varios requisitos esenciales:

No ser titular de pleno dominio de otra vivienda protegida o libre, ni poseerla por derecho real de goce o disfrute vitalicio, y mantener esta condición hasta la firma del documento de adjudicación.

Llevar un mínimo de un año empadronado en el municipio de Málaga justo antes de la publicación de la convocatoria.

Tener presentada la solicitud de demandante de vivienda protegida en el Registro Municipal de Vivienda Protegida de Málaga.

Acreditar unos ingresos económicos mínimos del año fiscal 2024: ◦10.500,00€ anuales para acceder a las viviendas destinadas a demandantes hasta 1,2 veces el IPREM. ◦15.500,00€ anuales para acceder a las viviendas destinadas a demandantes hasta 2,5 veces el IPREM.

Composición familiar específica según el tipo de vivienda

Viviendas de 3 dormitorios: unidades familiares de 4 o más miembros, o familias monoparentales con dos hijos (al menos uno menor de edad).

Viviendas adaptadas de 2 dormitorios: unidades familiares de 1 a 3 miembros, donde alguno tenga acreditado ser usuario de silla de ruedas, movilidad reducida u otras discapacidades.

Proceso de Selección

Una vez finalizado el plazo, se publicará un listado provisional y, tras resolver posibles alegaciones, un listado definitivo.

La selección final de las solicitudes se realizará mediante sorteo ante fedatario público, con sorteos separados para las viviendas de 3 dormitorios y las adaptadas de 2 dormitorios.