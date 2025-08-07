Oficinas ‘premium’ frente al mar: el Puerto de Málaga desbloquea la pieza clave para transformar Muelle Heredia

Infografía de las futuras oficinas de Muelle Heredia en el marco del Plan Málaga Litoral.

La ambiciosa apuesta del Puerto de Málaga por convertir parte de los terrenos que tiene en Muelle Heredia en un complejo de oficinas premium recibe un espaldarazo definitivo.

Aunque habrá que esperar al menos dos años más para que el organismo presidido por Carlos Rubio salga al mercado con la licitación de la concesión del espacio, el camino queda algo más expedito después de que Puertos del Estado haya dado luz verde a la construcción del nuevo edificio de la Agencia Tributaria.

Y ello supone un paso trascendental para el desarrollo terciario. ¿Por qué? Básicamente, porque la ejecución de las nuevas dependencias del ente vinculado al Ministerio de Hacienda permitirá la demolición de las instalaciones que actualmente tiene en Muelle Heredia, facilitando el siguiente paso relacionado con las oficinas.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, ha confirmado a EL ESPAÑOL de Málaga la liberación producida en las últimas semanas.

En este punto, la intención es la de poder poner en marcha la licitación de los trabajos del complejo de la Agencia Tributaria, que puede suponer una inversión de unos 8,5 millones de euros, en octubre de este mismo año.

"Este paso es fundamental, es la pieza que desbloquea todo lo relacionado con el proyecto de las oficinas", destaca Rubio,

El proyecto del nuevo edificio fue adjudicado al estudio Infravitto hace más de tres años, sin que hasta el momento se haya podido avanzar en su ejecución. Y ello, en buena medida, porque hace un año la propuesta final tuvo que ser revisada y sometida a cambios tras las observaciones realizadas por, entre otros, el Cedex.

Diseño del estudio Ingravitto para la nueva sede de la Agencia Tributaria en el puerto de Málaga. Infravitto

Plazos del futuro concurso para las oficinas

Desde el momento en que sea formalizada la adjudicación de la sede de la Agencia Tributaria, unos dos años de obras. Y ello condiciona el momento en que el Puerto saldrá al mercado en la búsqueda de inversores privados a los que conceder la explotación de los terrenos de Muelle Heredia.

"Una vez que tengamos ya la obra en marcha y unos calendarios claros de evolución y finalización de la obra pondremos en marcha el concurso de las oficinas", admite el máximo responsable del recinto portuario.

La prudencia viene obligada por el propio marco legal, que abre la puerta a avanzar en el concurso dos años antes de que queden liberados los suelos necesarios. En el caso de esta operación, lo que se maneja en el Puerto es que se espere a los primeros meses o mediados de 2027.

Pese a que son muchos los años ya transcurridos desde que se recuperó la apuesta por el complejo de oficinas, Rubio confía en que llegado el momento el interés por este tipo de inmuebles se mantenga alto.

"Es verdad que ya no preguntan con la intensidad con la que lo hacían hace años, pero en Málaga sigue habiendo escasez de este tipo de oficinas; hablamos de oficinas en una ubicación premium", apostilla.

Los terrenos de Muelle Heredia, conforme a las condiciones fijadas en el vigente Plan Especial del Puerto, albergarán cuatro edificios de uso terciario, con un techo edificable de 26.500 metros cuadrados.

Esto podría traducirse en una inversión cercana a 50 millones de euros, aunque la cifra final dependerá del diseño arquitectónico, número de plantas de aparcamiento y demás parámetros urbanísticos.

El modelo previsto es concesional. Es decir, el adjudicatario final asumiría la ejecución de las obras, así como la explotación de los edificios.