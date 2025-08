Así debes vestirte en la Feria de Málaga 2025 si no quieres quedarte fuera de las casetas

El tipo de ropa que se puede llevar o no en la Feria de Málaga 2025 ha causado revuelo en las redes sociales. Muchos no saben qué pueden usar y qué no. Aquí os dejamos las recomendaciones para pasar estos días de fiesta de agosto en la capital de la Costa del Sol.

Lo más importante es ir frescos y cómodos, siempre y cuando se respete la ordenanza del Ayuntamiento de Málaga y que entró en vigor el pasado 8 de mayo que aclara qué prendas que permitirán o no el acceso a una caseta del Real y del Centro.

Por un lado, está prohibido vestir indumentaria de playa, como bañador o chanclas. Todo aquel que las porte, no podrá entrar a ninguna caseta de la Feria de Málaga, tanto del Real como del Centro.

Al igual que tampoco se permitirá el acceso a todos aquellos que lleven indumentaria deportiva, como pantalón corto de deporte y zapatillas deportivas.

Así se aprobó el pasado 7 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) estas nuevas reglas para la feria, después de siete años sin variar la normativa. La nueva ordenanza diseñada por el Ayuntamiento para ordenar sus festejos de agosto entró en vigor el 8 de mayo.

Por tanto, todos los que acudan a la feria pueden ir con calzado cómodo, tanto cerrado como abierto, siempre que no sean chanclas. Se pueden usar vaqueros, blusas, camisas, camisetas, faldas y, por supuesto, los trajes de Flamenco y trajes de Camperos.

Asimismo, según han aclarado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Málaga, hay que tener en cuenta que las casetas se acogen al derecho de admisión a sus instalaciones y serán ellos quienes tengan la última palabra sobre los que entran o no a su caseta.

Cabe recordar que ayer martes 5 de agosto, Manuel Curtido, el presidente de la Federación de Peñas en Málaga, insistió durante la presentación de las novedades de este año que “a la feria no hay que ir como si fuéramos a la playa”.