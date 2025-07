Hasta morirse se pone caro en Málaga: los entierros suben tras 12 años congelados

Por más que algunos han tratado de ironizar sobre ella, la realidad es que la muerte es algo muy serio. Hasta el genial Woody Allen, que llegó a decir aquello de "No es que me asuste la muerte. Es tan sólo que no quiero estar allí cuando suceda", estaría ahora haciendo números si tuviese la intención de morirse en Málaga.

Y es que tras 12 años de congelación casi completa de sus precios, la empresa pública, responsable del enterramiento de quienes fenecen en la capital de la Costa del Sol, aplica sus nuevas tarifas.

Unos valores que, de manera más que resumida, para que no pierdan mucho tiempo en analizar los números, confirman que morirse va a costarles bastante más que hasta ahora. Si no directamente a quienes van a protagonizar el sepelio o la incineración de turno, sí a sus familiares.

De media, un 5,7% más que el año pasado. El acuerdo final, aprobado por el Pleno el pasado mes de enero, cobra vigencia después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga.

Entre los ajustes más significativos hay que destacar que la inhumación en nicho pasará a costar 263,29 euros, y en tumba, 360,89; el nicho, durante 5 años, 249,30 y durante 25 años, 738,35 euros. El mantenimiento anual del nicho asciende a 14,71 euros y el de la tumba, 19,53.

En cuanto a las cremaciones, que son cada vez más habituales frente a los enterramientos, será de 548 euros, y el servicio de depósito de cenizas, 123,94 euros. En el caso de la incineración de restos, el precio es de 429,37 euros.

Si lo que quiere la familia es una parcela de panteones para 50 años, el coste asciende a 1.251,10 el metro cuadrado. Un valor que crece hasta los 1.560 euros para un panteón a 75 años.

A estos precios hay que añadir el coste del servicio de enterramiento, que oscila entre los 263,39 de una inhumación en nicho a los 360,86 si es una tumba, los 415,67 de una fosa familiar o los 533,18 de un panteón.

El alquiler de las tanatosalas costará entre 156,75 y 400 euros según el tipo que sean, y por un periodo de 24 horas (las horas extra se pagan aparte).