El primer Carrefour City de Andalucía se estrena en pleno centro de Málaga: "Responde a las necesidades del turista"

La compañía Carrefour inaugura este viernes un nuevo supermercado en Málaga, concretamente en una de las zonas más céntricas e históricas: la plaza de la Constitución. Se trata del primer Carrefour City de Andalucía, un nuevo concepto destinado a "satisfacer las necesidades de los turistas que se alojan en el centro de la ciudad".

El establecimiento es el único supermercado de la emblemática plaza malagueña y marca un nuevo hito en la expansión de Carrefour en España, según han asegurado en un comunicado. La compañía cuenta con este formato en zonas turísticas clave del país como la Puerta del Sol o el Metro de Madrid.

Se ubica en el número 9, y cuenta con una sala de ventas de 174 metros cuadrados. Ofrece una selección de más de 1.500 referencias de alimentación y droguería, elegidas para cubrir las demandas de consumo de los viajeros.

El surtido de Carrefour City se centra en ofrecer "productos prácticos y de calidad para aquellos que buscan soluciones rápidas y eficientes" durante sus viajes como el consumo "on the go" de productos elaborados en la propia tienda, envasados y de origen local.

El supermercado abre todos los días, incluidos domingos y festivos, con un horario de 9 de la mañana a 1 de la madrugada y opera bajo el régimen de franquicia, "lo que refleja la apuesta de la compañía con este modelo de negocio y su compromiso con la proximidad al cliente, adaptándose a los hábitos de compra y a las necesidades del turismo en España", han apuntado.

"Carrefour City es la respuesta a las necesidades del cliente turístico, que busca una experiencia de compra ágil y completa, con calidad y variedad de productos. Estamos muy ilusionados por elegir Málaga para estrenar este nuevo formato en Andalucía y confiamos que será el primero de muchos en nuestra estrategia de expansión", ha explicado Jesús Bermejo de la Insúa, director de Proximidad y Franquicias de Carrefour España.

Según ha indicado, la compañía ha ido adaptando su modelo comercial para ofrecer sus servicios en entornos urbanos, rurales, en gasolineras, estaciones de tren o áreas de servicio entre otros.