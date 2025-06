Un par de cabras se pasean por la playa de Huelin de Málaga: "Cada año tenemos turistas más raros"

No es inteligencia artificial, aunque bien pudiera parecerlo. Un par de simpáticas cabras han acabado esta mañana paseando tranquilamente, a eso de las nueve de la mañana, por la playa de San Andrés (Huelin) de Málaga capital, dejando sin palabras a todos los ciudadanos que estaban por la zona, la mayoría de ellos, corredores, que no dudaron en sacar fotografías a la curiosa estampa.

Algunos de ellos dieron aviso a las autoridades para alertar de que dos cabras estaban a la altura del chiringuito Rocamar,a fin de evitar posibles accidentes con ellas. Hasta que llegaron los agentes de la Policía Local de Málaga y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para "controlarlas", estas acabaron caminando hasta el Puerto de Málaga, territorio por el que siguieron moviéndose.

Se da la circunstancia que hace unos días ya dos cabras montesas se pasearon en el entorno de El Limonar, aunque no ha trascendido si se trata de los mismos ejemplares o no. Pero de inicio, en ese momento no se capturaron a ninguna de las dos, por lo que bien podrían haber continuado con su particular tour por Málaga.

Fernando, un malagueño que estaba por la zona, reconoce a EL ESPAÑOL de Málaga que "no es algo que se vea todos los días" y que le impactó mucho verlas por la zona. De hecho, con guasa, ha publicado una imagen en su cuenta de Twitter de los dos ejemplares acompañada de un "Cada año son más raros los turistas" por Málaga.

Málaga capital, como otros municipios de la provincia, se han habituado a la presencia de animales salvajes en sus calles, principalmente jabalíes. Aunque normalmente han hecho más acto de presencia en la zona de Ciudad Jardín, también han sido vistos recientemente en el entorno del Centro de Málaga, llegando incluso a invadir el Paseo del Parque, una de las vías principales del corazón urbano de la ciudad.

Estos animales han llegado a causar accidentes de tráfico e incluso han llegado a morder a las mascotas de algunos malagueños que paseaban por Ciudad Jardín con sus perros, por lo que desde el Ayuntamiento de Málaga se está haciendo seguimiento de las piaras y siguen estudiando como evitar que estos animales se acercen a los núcleos urbanos en busca de comida principalmente.

A la creación de abrevaderos y a las capturas con dardos narcotizantes --siempre con permiso y cuando no se les puede mover de la zona urbana-- se suman las propuestas del colegio de Veterinarios y colectivos animalistas como la instalación de contenedores antivuelcos y la eliminación de papeleras de balancín. También proponen programas de divulgación para la ciudadanía donde se enseñe, por ejemplo, que no deben alimentarlos.