Denuncian una agresión a un joven con autismo en un parque de Málaga capital: "Le han destrozado por dentro"

Nueva agresión violenta en Málaga capital. Un joven de 18 años y que padece trastorno del espectro autista, resultó herido este domingo por la tarde junto al Parque del Norte, tras ser agredido por otro del que no han trascendido detalles y que, al menos hasta la noche de este lunes, no ha sido detenido.

Los hechos ocurrieron en la calle Juanita Reina, junto al citado parque, sobre las 19.00 horas. Allí, el joven se encontraba con varios amigos "echando el rato", según su madre, que prefiere guardar el anonimato en defensa de su hijo. Así, de golpe y porrazo, siempre según la versión de la familia del agredido, otro chico apareció y le hizo una "llave de judo" y fue directo a por él.

Varias personas presentes en el parque llamaron a las autoridades y los agentes de la Policía Local de Málaga se presentaron en el lugar en cuanto tuvieron constancia de los hechos. Según la madre de la víctima, varias madres presentes en el parque, una de ellas enfermera, se comportaron "muy bien", ya que ella y el padre del hijo no supieron de los hechos hasta después, porque su hijo tenía el teléfono roto. Los propios chavales, amigos de este, relata la madre, acudieron a casa de su abuela para alertar a la familia de lo que había ocurrido puesto que ninguno sabía un teléfono de contacto.

La labor de esta madre y la información dada por uno de los amigos del chaval fue clave para mantenerlo tranquilo. Le explicó que era autista y la sanitaria supo cómo reaccionar adecuadamente. A su llegada, los agentes de la Policía Local localizaron en el lugar al joven agredido, pero no al agresor, que no fue hallado por los agentes en la zona, aunque según la familia está identificado. Fuentes municipales han indicado que la víctima se encontraba consciente cuando llegaron -aunque su familia dice que perdió el conocimiento varias veces tras la agresión- y que a continuación se realizó un parte de intervención en la Policía Nacional. Mientras tanto, fue trasladado al Hospital Regional.

La madre del joven ha asegurado a EL ESPAÑOL de Málaga que le parece inostenible que algo así sucediera a plena luz del día y con un parque hasta los topes, con menores de edad y sus madres y padres jugando, como no podía ser de otra forma, en una tarde de domingo con buen tiempo. Además, indica que el autor de la llave iba acompañado de otros dos jóvenes con los que huyó en patinete diciendo "¡Vamos para el Pavero!", aunque este extremo que no ha sido confirmado por fuentes policiales, pero sí por testigos.

De la misma forma, la madre del joven, entre lágrimas, pide más vigilancia para evitar estos sucesos y que el culpable "lo pague". "Ahora ha sido mi hijo, mañana puede ser el vuestro. Ni una agresión más a nuestros hijos", dice su madre. Además, indica que más allá de las marcas que le quedan en el cuello y que figuran en el parte de lesiones del hospital, ahora lo que más le duelen son las psicológicas, ya que "le han destrozado" por dentro y teme que pueda influirle en las relaciones sociales de su día a día, no queriendo salir más a la calle.

Al parecer, siempre según fuentes del entorno del joven, el agresor le cogió del cuello casi sin mediar palabra y con mucha violencia, llegando a llorar sus amigos con los nervios que le produjo la escena. "Si llega a darle contra un bordillo podría no estar contándolo", lamenta su madre, que asegura que su hijo y sus amigos no se meten en "follones" nunca y que son muy sanos. Ahora su madre pide que si alguien vio algo o tiene algún vídeo de la agresión no dude en ponerse en contacto con la Policía para adjuntar estas pruebas a la denuncia para que el culpable del suceso "no quede impune".