El Ayuntamiento de Málaga aprueba la concesión de la Medalla de la Ciudad y el título de Hijo Adoptivo a Bernardo Quintero

El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves una moción institucional para conceder la Medalla de la Ciudad y el título de Hijo Adoptivo al ingeniero informático Bernardo Quintero. Este reconocimiento, con el apoyo de todos los grupos políticos, es fruto de "los valores que su figura representa, como la excelencia, la humildad y el compromiso con el desarrollo local", según se destaca en la moción.

El malagueño Bernardo Quintero (Vélez-Málaga, 1973) es uno de los mayores referentes internacionales hoy en día en materia de ciberseguridad y una "figura clave" en el desarrollo del ecosistema tecnológico malagueño.

Fue una pieza clave para que Google decidiese, con el paso de los años, dar un paso más y abrir en 2023 la sede del Google Safety Engineering Center (GSEC), el centro de ciberseguridad de Google en Málaga del que Quintero es su director.

Tal y como se detalla en la moción, Quintero fue el fundador en 2004 de VirusTotal, una startup que operaba desde la ciudad de Málaga dedicada a la detección y análisis de malware y que, con el paso de los años, fue adquirida por Google (en 2012) y se convirtió así en la segunda compañía española –después de Panoramio– con la que se hacía la multinacional.

Gracias a su liderazgo, Málaga fue elegida como sede de uno de los principales centros europeos de ciberseguridad de Google, "lo que atrajo inversión extranjera, talento internacional y un creciente interés por parte de otras grandes tecnológicas". "Además, su visión, compromiso y trayectoria han tenido un impacto profundo en la transformación de Málaga en una ciudad innovadora, atractiva para el talento y la inversión tecnológica", añade.

Asimismo, el documento aprobado destaca su disposición para acudir a centros educativos a ofrecer charlas y hablar de la pasión por su profesión, la ingeniería informática. "Esta labor ha contribuido decisivamente a que jóvenes malagueños con formación tecnológica puedan desarrollar carreras profesionales de alto nivel sin tener que abandonar su ciudad".

"Había que apostar por el sector tecnológico y la innovación y abandonar el monocultivo del sol y la playa. Pero con eso solo no bastó: fue decisivo el talento local, que evidenció que Málaga contaba ya con un germen, una semilla que la hacía merecedora de ser una ciudad referente en este sector. Y es ahí donde el papel de Bernardo Quintero ha jugado un papel absolutamente decisivo que merece ser reconocido", se explica en la moción.

En declaraciones a este periódico tras recibir la noticia, Quintero se muestra agradecido con todos los grupos políticos y la ciudad "por este honor inmenso". "Para alguien que ha nacido en Vélez-Málaga y ha vivido siempre en esta tierra, recibir un reconocimiento así de la ciudad de Málaga es algo que emociona profundamente", apunta.

"Málaga ha sido el escenario de muchos de mis sueños y proyectos, y siempre he intentado devolverle un poco de todo lo que me ha dado", explica Quintero, y asegura que no es solo un reconocimiento a su trayectoria personal, "sino también al trabajo colectivo de tantas personas que me han acompañado a lo largo del camino".