¿Quieres saber si tu calle está en la futura Zona de Bajas Emisiones de Málaga? Aquí puedes comprobarlo

El Ayuntamiento de Málaga acaba de activar una herramienta mediante la que cualquier vecino podrá comprobar si su calle queda afectada por la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), cuya puesta en marcha se prevé para la primera mitad del año que viene. La delimitación establecida por el área de Movilidad tiene una superficie de unas 436 hectáreas, incorporando no sólo el Centro histórico sino buena parte de su entorno.

Para facilitar el conocimiento de esta ambiciosa iniciativa, con la que se pretende reducir el peso de los vehículos más contaminantes en el tráfico de la capital, el Consistorio ha activado ya el proceso de participación ciudadana del texto de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, en el que es protagonista la ZBE. Desde este miércoles 27 de diciembre y hasta el 6 de febrero próximo, cualquier persona puede realizar observaciones y sugerencias al documento normativo.

Pero además, por medio del Geoportal existente en la web del Consistorio, es posible fijar la lupa sobre todas y cada una de las vías que estarán sometidas las limitaciones planteadas para la ZBE. Para llegar al lugar exacto, tras entrar en la dirección del Geoportal habrá que desplegar la pestaña de Medio Ambiente (a la izquierda de la Web).

En ese momento, aparecen una serie de referencias, al final de las cuales se recogen tres pestañas relacionadas con la ZBE. Entre ellas, no sólo la delimitación, sino también las relativas a los sonómetros que se instalan para medir el ruido y las cabinas de control. Una vez marcadas las tres, el mapa del centro de la pantalla dibujará el área completa. Y mediante el zoom será posible acercarse a la calle donde usted reside.

Grosso modo, los vecinos deben tener en cuenta que sólo tendrán prohibido entrar y circular por la zona delimitada aquellos vehículos que no estén domiciliados en la capital de la Costa del Sol. Aunque no desde el arranque. Será en el segundo año de funcionamiento cuando quedarán vetados los coches sin certificado ambiental que no estén domiciliados en la ciudad. Una medida que se hará extensible el tercer año a aquellos que sin estar domiciliados en Málaga sólo tengan el certificado B.

La circulación de la ZBE queda libre también para transporte colectivo regular para viajeros, taxi/VTC, vehículos históricos y camiones. Y será libre, previa autorización, para asistencia sanitaria, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios municipales y servicios privados de especial necesidad.

La delimitación final está formada por el paseo marítimo Antonio Machado, la avenida Ingeniero José María Garnica, la Explanada de la Estación, la plaza de la Solidaridad, la avenida de las Américas, la avenida de la Aurora, los Jardines de Picasso, la avenida de Andalucía, la calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Santa Elena, calle Honduras, calle Arango, calle Martínez Maldonado, avenida de Barcelona, plaza del Hospital Civil, avenida Doctor Gálvez Ginachero, calle Mazarredo, avenida del Arroyo de los Ángeles, Paseo de Martiricos, calle Huerto de los Claveles, calle Marqués de Cádiz, calle Juan del Encina, calle Empecinado, plaza Capuchinos, Alameda de Capuchinos, plaza Olletas, calle Toquero, calle Obispo González García, calle Amargura, calle Ferrándiz, Paseo Salvador Rueda, calle Rafael Pérez Estrada y paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.

