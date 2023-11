Málaga estrena iluminación navideña en la mayoría de sus calles, pero no en Larios, que repite sus angelitos

A diez días de que la Navidad se encienda en Málaga, la concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha comenzado a dar detalles sobre las novedades que habrá en la ciudad durante las próximas fiestas. La más destacada, la nueva decoración de la Alameda Principal, que se convertirá en un entramado de hojas iluminado, y el nuevo árbol de color dorado que reinará en la plaza de Jerónimo Cuervo.

Así, en gran parte de las calles de los barrios también se estrena nueva decoración y el espectáculo del videomapping de la catedral contará una nueva historia llamada Ángel de luz. Este año tendrá tres pases, a las 19.00, a las 20.30 horas y a las 22.00 horas, eso sí, a partir del 1 de diciembre.

Más de 2,2 millones de puntos de luz LED anunciarán las fiestas de Navidad en la capital costasoleña. Respecto al presupuesto que se ha estimado para esta iluminación, según ha informado Porras, este será de 1,4 millones de euros. "Se mantiene lo del año pasado. Se aprobó este año 1,1 millones, pero se ha hecho una modificación para igualar lo del año pasado. Cubre el Centro Histórico más las entradas de la ciudad y el árbol de Navidad que hay en el Parque de Huelin", ha contado.

Inauguración

Como viene siendo habitual ya, la inauguración de la Navidad coincidirá con el Black Friday. A partir de las 19.00 horas del 24 de noviembre se encenderá la Navidad con un acto que presidirá un personaje conocido que aún no ha sido desvelado. Ante las preguntas de los periodistas, Porras ha dejado entrever, con una sonrisa, que podría tratarse de una persona malagueña relacionada con el mundo de la música, aunque no lo ha querido confirmar.

"Nosotros no negociamos nada, ellos vienen siempre gratis y con muchas ganas e ilusión. Siempre buscamos una persona conocida en Málaga, que haya dado todo por esta ciudad y haya apostado por ella. Ese es el perfil que estamos buscando", ha manifestado.

Calle Larios

Calle Larios se queda igual que el año pasado con sus polémicos ángeles celestiales. Esta iluminación fue creada para Málaga de manera exclusiva por Iluminaciones Ximénez. La novedad vendrá en la música que sonará en sus espectáculos de luces. Los días 27 y 28 de diciembre podrá disfrutarse el show por verdiales, para dar protagonismo a la melodía más ancestral malagueña.

En total, conforman la iluminación 16 ángeles de cuatro metros de altura, sustentados en 32 columnas laterales. Sus colas de 12 metros de largo están diseñadas con efectos efervescentes, comenzando por el blanco cálido y terminando en full flash puro, como estelas que se deshacen al pasar. Además, están adornados con brillos de hojas dicroicas que hacen que la estructura luzca especialmente de día.

Habrá tres pases diarios del espectáculo de luces, excepto los días 24 y 31 de diciembre. Serán siempre a las 18.30, a las 20.00 y a las 22.00 horas. Todos los días las luces se encienden a las 18.30. Respecto a la música que sonará el resto de días durante el espectáculo de luces y sonido serán las siguientes: Jingle Bells, de André Rieu y la Johann Strauss Orchestra; We wish you a Merry Christmas, Carol of the bells (Pentatonix); Navidad épica y Hacia Belén va una burra. Además, según apuntan fuentes municipales, está previsto que se pueda oír aleatoriamente alguna melodía que ya sonó el año pasado.

Nueva decoración

Toda la decoración luminosa del Centro de Málaga, excepto calle Larios y las zonas "más emblemáticas" se estrenará este año. La Alameda va a contar con un sistema luminoso entre las ramas que va a lucir tanto de noche como de día brillando con el sol. Se trata de un sistema entrelazado a modo de bosque luminoso que potencia el esplendor de los propios ficus.

En total, en la Alameda habrá 270.000 puntos LED y 4.500 puntos del entramado conocido técnicamente como forest. Además, según han apuntado, en los laterales de este espacio se han situado dos almendros luminosos más respecto a 2022. La Plaza de Torrijos, a su vez, contará con siete de estos almendros.

Yendo al detalle, entre los nuevos elementos decorativos se encuentran las figuras luminosas de los Reyes Magos que se sitúan justo encima del túnel de la Alcazaba; en Echegaray, hay piezas de ángeles con trompetas; en la plaza del Carbón, lucirán bolas navideñas de colores que cuelgan lazos dorados y en la plaza de Jerónimo Cuervo los malagueños podrán encontrar un singular árbol de Navidad realizado con material dorado y brillos.

Las calles Molina Lario y 11 transversales de calle Larios van a contar, asimismo, con una decoración especial basada en lámparas de salón de araña. Serán un total de 76 lámparas de salón tridimensionales formadas por cuatro caras enlazadas por cordones de microflash.

Calle San Juan

Calle San Juan se ha convertido en uno de los puntos favoritos de visitantes y malagueños en Navidad. Pues bien, este año también estrenará una decoración singular que, como el año pasado, dividirá la calle en tres sectores luminosos diferenciados. Por un lado, estará la zona de los espumillones luminosos, con unos caminos de espumillón dorado dispuestos a lo largo de la calle con una luz ultra cálida y en formación paralela. La parte central ha sido nombrada como lágrimas luminosas. La conforman microleds gigantes configurados verticalmente a modo de bastones que marcan en altura diferentes puntos iluminados en blanco cálido. La tercera y última parte es La cueva mágica, que hará discurrir al paseante por el interior de una caverna de luces con estalactitas. Para ello, se cuenta con 300 metros lineales de guirnaldas.

Videomapping, nueva historia

La fachada de la torre mocha de la Catedral, en su lateral sur, volverá a ser una de las actividades favoritas de los más pequeños de la casa esta Navidad. Este año se estrena un show basado en el cuento Ángel de luz. La historia de un angelito se fusionará con imágenes brillantes y reproducciones de vidrieras gigantescas, entre otros motivos. Para esta puesta en escena se usa proyección láser. Una vez más, la realizará la empresa Firefly events y los pases serán a las 19.00, a las 20.30 y a las 22.00 horas, todos los días, del 1 de diciembre al 4 de enero menos los días 24 y 31 de diciembre. La duración aproximada es de 8 minutos.

Esta actividad cuenta con la colaboración del Obispado y tendrá 80.000 lúmenes de proyección y 30.000 vatios de sonido. Para llevarla a cabo se necesitan 6 estructuras de acero para equipos de altura. Habrá máquinas de humo, cabezas robóticas de iluminación y focos antiaéreos y un refuerzo especial en frecuencias de subgrave.

No faltará la luz

En total 2.231.042 puntos LED iluminarán calles y rotondas de Málaga. En zonas emblemáticas podemos encontrar 109 árboles, 276 arcos, 2.496 guirnaldas, 43 figuras de suelo, 64 motivos de fachada, 3 pinos de estructura tridimensional, 526 motivos agrupados, 16 arcos especiales para Larios y 6 letreros...

Así, desde el Ayuntamiento apuntan que desde 2010 se usa la tecnología LED por lo que el consumo eléctrico es muy pequeño. Se estima que la restricción del horario por segundo año consecutivo (de 18.30 a 0.00 de lunes a miércoles y domingos y de 18.30 a 2 de jueves a sábado) puede suponer 7.000 euros de ahorro en relación con los 21.072,3 euros de 2021. Esta reducción significará también´n un ahorro de 4 toneladas de CO2.

