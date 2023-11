Una pelea junto a una discoteca se salda con un apuñalamiento y un atropello en Málaga capital

Noticias relacionadas Una pelea en la puerta de una discoteca acaba en atropello mortal en Málaga

Dos jóvenes han resultado heridos esta pasada madrugada en la calle Jesús Arámbarri, en el polígono Valdició de Málaga capital. Uno de ellos resultó apuñalado y otro atropellado, al parecer, tras una pelea a la salida de una discoteca. No se teme por la vida de ninguno de ellos.

Un alertante avisó del suceso sobre las cinco de la madrugada. Esta persona señalaba que había dos heridos, uno por atropello y otro por apuñalamiento en la zona próxima al aparcamiento del supermercado Aldi. A unos metros se encuentra la discoteca K2, frente a la que el 15 de mayo de 2022 falleció otro joven y tres resultaron heridos en un atropello intencionado.

En la llamada, además, precisaban que el autor del atropello había huido del lugar, aunque no dejaba claro si había sido intencionado o no. El 112 dio aviso a la Policía Local, a sanitarios del 061 y a la Policía Nacional. Este último cuerpo confirmó los heridos por arma blanca y atropello respectivamente, sin que trascendieran datos sobre las causas y apuntando que los heridos no eran de gravedad. Hay una investigación abierta.