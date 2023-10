Málaga activa la contratación de su director general para la Coordinación de Distritos: salario de 80.000 euros

Noticias relacionadas Juan Alba recoge el testigo de Pablo de Otaola como nuevo coordinador general de Infraestructuras de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sigue dando pasos en la configuración de su estructura directiva. Tras encontrar sustituto a la figura del coordinador de Infraestructuras, en la figura de Juan Alba, el Ayuntamiento pone en marcha el proceso para contratar a un nuevo director general para la Coordinación de Distritos, responsabilidad que hasta hace apenas unas semanas asumía el propio Alba.

Tomando como referencia los detalles recogidos en el anuncio oficial publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga, el salario asignado a este cargo asciende a 80.000 euros brutos anuales.

Según se especifica, podrán presentarse a esta convocatoria oficial funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas, de las entidades locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1.

No obstante, quedan exceptuados los funcionarios/as en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: los que se encuentren en la situación administrativa de suspensión de funciones; el personal funcionario de carrera en situación administrativa de excedencia voluntaria por interés particular o de excedencia voluntaria por agrupación familiar, siempre que en uno u otro caso no hayan transcurrido dos años desde la declaración de alguna de dichas circunstancias.

Los interesados dirigirán sus solicitudes al alcalde, teniendo que ser presentadas dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al de la publicación de las bases en el BOP. La instancia expresará que los aspirantes reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

La solicitud se acompañará relación de méritos profesionales y académicos, en la que consten las titulaciones universitarias oficiales relacionadas con el puesto, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados en las Administraciones públicas, cursos y ponencias relacionados con el puesto a cubrir, así como cualquier otro que se estime oportuno poner de manifiesto.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, una comisión de carácter técnico, designada por la Alcaldía, efectuará la comprobación de los aspectos y capacidades alegados por cada uno de los solicitantes para el desempeño del puesto referenciado. Una vez se tenga al candidato seleccionado, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, se efectuará propuesta motivada a la ilustrísima Junta de Gobierno Local.

