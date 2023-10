El PP de Málaga exige la dimisión de la concejala Toni Morillas por justificar el ataque de Hamás a Israel

El mensaje lanzado por la portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, justificando el ataque de Hamás contra Israel desencadena las primeras reacciones políticas. La portavoz del Partido Popular de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha pedido su dimisión ante la gravedad de las afirmaciones realizadas.

Pérez de Siles ha lamentado las acusaciones vertidas por Morillas en sus redes sociales, en las que sostiene que Israel "es un Estado criminal y terrorista que lleva décadas violando los derechos humanos de los palestinos y el Derecho Internacional, con total impunidad", al tiempo que señala que la "única solución es acabar con la ocupación ilegal".

Asimismo, ha criticado "la exaltación del terrorismo y antisemitismo de la señora Morillas" y el "discurso de odio vertido, con palabras contra un pueblo que ha sido objetivo de un ataque terrorista que deja ya más de 700 muertos en territorio israelí y miles de heridos".

La también portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga ha condenado "cualquier tipo de terrorismo" y se ha puesto del lado de las miles de víctimas inocentes que ha provocado el ataque de Hamás. En este punto, ha afeado a Morillas "sus palabras de odio a Israel, además de su hispanofobia y apoyo a los fanáticos excluyentes".

"Las palabras de la señora Morillas son muy graves, no se puede justificar ningún tipo de terrorismo y no podemos permitir que esto ocurra porque está incitando al odio y al antisemitismo", ha reiterado la dirigente popular, quien ha exigido a la edil de IU "que pida perdón y que no justifique ningún acto terrorista".

Igualmente, ha trasladado el apoyo del Partido Popular a los malagueños que residen en Israel, que están viviendo una pesadilla tras el ataque terrorista que ha provocado un millar de muertos, además de secuestros de inocentes y miles de heridos según los datos oficiales conocidos hasta el momento.

