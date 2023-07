Deporte gratis en Málaga para este verano: estas son las actividades organizadas por el Ayuntamiento

Si tienes dudas sobre qué hacer este verano, aquí tienes un amplio listado de actividades lúdicas y deportivas gratuitas organizadas por el Ayuntamiento de Málaga para quedarse sin excusas. Con este objetivo, el Área de Deporte, con su concejal Borja Vivas el frente, ha presentado este martes el plan de acciones diseñado para los meses estivales, en el que adquieren un protagonismo los deportes náuticos. La previsión es que todas las iniciativas congreguen a unos 1.400 participantes.

Vivas ha dado a conocer el detalle de la decena de acciones que forma parte del catálogo, en el que destacan con nombre propio la 61ª Regata de Barcas de Jábegas (sábado, 5 de agosto) y la 63ª Travesía a Nado del Puerto de Málaga (domingo, 6 de agosto). Hay que agregar disciplinas como pádel, zumba, qi gong, yoga, caminata senderista y fotográfica, marcha nórdica y tiro con arco.

De acuerdo con los detalles aportados, la 61ª Regata de Jábegas dará inicio el sábado 5 de agosto a las 5:00 de la tarde en el muelle 2, Dársena de Guadiaro del Puerto de Málaga. Habrá 324 tripulantes, 36 más que el año pasado. Todas ellas competirán en seis categorías, dos más que en la pasada edición.

Los nueve clubes inscritos son Club de Remo Faro de Torre del Mar; C. de Remo La Cala del Moral; el Club de Remo Pedregalejo; C. de Remo Torremolinos; el Club de Remo Rincón; el C. de Remo La Araña; C. de Remo La Espaílla El Palo; el Club de Remo Tradicional La Carihuela; y el Club de Remo Torrebermeja.

En cuanto a la Travesía a Nado será el domingo 6 de agosto y, como novedad, adelanta su salida a las 10.30 horas. Se repite el mismo escenario que la anterior actividad y será gratuita. La distancia a recorrer será 1.000 metros y habrá 500 plazas disponibles.

Fotos de la travesía a nado del puerto de Málaga

Las inscripciones pueden realizarse en la web del Área de Deporte: https://deporte.malaga.eu/ y todas las actividades están abiertas para participar, excepto la regata de jábegas, que es prueba puntuable para la Liga Provincial de Jábegas.

Aquí puedes consultar el listado completo:

4º TORNEO DE PÁDEL

Fecha: Sábado 15 de julio

Horario: 10.00 a 21.00

Lugar: Centro Deportivo David Lloyd

Colabora: Dirección técnica Club Masdepadel Málaga

Inscripción: Abierta y gratuita

Enviar el formulario de inscripción a cdmasdepadelmalaga@outlook.es

Plazas disponibles: Las plazas serán limitadas. Según inscripción hasta completar horarios y pistas de juego. Máximo 20 parejas

Plazo de inscripción: hasta agotar plazas

ZUMBA

Fecha: Miércoles 2 de agosto

Horario: 19:00- recepción de participantes y de 19:30-21:00- realización de la actividad.

Lugar: Parque Huelin

Colabora: Go fit Huelin

Inscripción: Abierta y gratuita en el mostrador del Go fit Huelin. Abierto plazo inscripción del viernes 28 de julio hasta el lunes 31 de julio o hasta cubrir aforo.

Plazas disponibles: 70

QI GONG

Fecha: Jueves 3 de agosto

Horario: 19:00- recepción de participantes/ 19:30-21:00- realización de la actividad

Lugar: Parque Huelin

Colabora: Asociación Española de Qi gong Deportivo

Inscripción: Actividad abierta y gratuita en angela_roal@hotmail.com.

Abierto plazo de inscripción desde el 28 de julio hasta el 1 de agosto o hasta agotar plazas.

Plazas disponibles: 30

YOGA

Fecha: Jueves 3 de agosto

Horario: 19.00 a 21.00

Lugar: Parque Huelin

Colabora: Instituto Andaluz del Yoga IAYoga

Inscripción: Abierta y gratuita en IAYoga

Abierto plazo de inscripción del 11 de julio hasta al 1 de agosto o hasta agotar plazas.

Plazas disponibles: 100

12º CAMINATA SENDERISTA FOTOGRÁFICA

Fecha: Viernes 21 de julio

Recorrido: Ruta Senderista Fotográfica 2.2 km. (tramo oficial)

Recogida de dorsales: 18:00 a 18:45 horas

Salida: 19:00 horas

Inicio desde los Jardines de Pedro Luis Alonso (junto al edificio del Ayuntamiento)

Subida y entrada al Castillo de Gibralfaro, y bajada en autobús hasta el Ayuntamiento.

Colabora: Sociedad de excursionista de Málaga, Área de Cultura y Castillo de Gibralfaro.

Inscripción: Abierta y gratuita, rellenar formulario de inscripción en la web del Área de Deporte. Abierto plazo de inscripción hasta el 19 de julio o hasta agotar plazas.

Plazas disponibles: 100

12º CAMINATA SENDERISTA

Fecha: Sábado 22 de julio

Recorrido: Ruta Senderista 7,7 km

Recogida de dorsales: 08:00 a 08:45 horas/ Salida: 9:00 horas

Inicio desde los Jardines de Pedro Luis Alonso (junto al edificio del Ayuntamiento).

Meta: La Farola.

Colabora: Sociedad de excursionista de Málaga.

Inscripción: Abierta y gratuita, rellenar formulario de inscripción en la web del Área de Deporte.

Abierto plazo de inscripción hasta el 19 de julio o hasta agotar plazas.

Plazas disponibles: 100

5º MARCHA NÓRDICA

Fecha: Sábado 29 de julio

Recorrido: Ruta 4,7 km

Recogida de dorsales: 18:00 a 18:45 horas/ Salida: 19:00 horas

Inicio desde los Jardines de Pedro Luis Alonso (junto al edificio del Ayuntamiento)

Meta: La Farola

Colabora: Sociedad de excursionista de Málaga

Inscripción: Abierta y gratuita, rellenar formulario de inscripción en la web del Área de Deporte

Abierto plazo de inscripción hasta el 19 de julio o hasta agotar plazas.

Plazas disponibles: 100

Plazo de inscripción: 3 al 26 de julio o hasta agotar plazas.

61º REGATA DE BARCAS DE JÁBEGA

Fecha: Sábado 5 de agosto

Horario: Sorteo: 16.30 h/ Inicio de la prueba: 17:00 h./ Entrega de premios: 21.00 h

Lugar: Muelle nº 2 Dársena de Guadiaro

Dirección Técnica: Asociación de Remo Tradicional

Esta prueba corresponde a la 11º Liga Provincial de Jábegas Copa Almoguera G.P. Ciudad de Málaga.

Plazas disponibles: Liga cerrada

Compiten 6 categorías de cadete a veterano

Los clubes son:Club de Remo Faro de Torre del Mar/ Club Remo Rincón/ Club de Remo la Cala Del Moral/ Club de Remo la Araña/ Club de Remo la Espailla del Palo/ Club de Remo Pedregalejo/ Club de Remo Torremolinos/ Club de Remo tradicional La Carihuela/ Club de Remo Torrebermeja

63º TRAVESÍA A NADO DEL PUERTO DE MÁLAGA

Fecha: Domingo 6 de agosto

Horario: 1º Salida a las 10:30 h

Lugar: Muelle nº 2 Dársena de Guadiaro

Prueba con 1.000 metros.

La primera salida a las 10.30 horas

Inscripción: Web del Área de deporte

Inicio fecha pendiente. Se pondrá aviso en la web

Fin de inscripción: 31 de julio o hasta agotar plazas

Plazas disponibles: 500

