José del Río anuncia su adiós a la vida política: renuncia a ir en la lista del PP a las elecciones municipales

Noticias relacionadas Así se cuece la candidatura del PP en Málaga capital, con la gran incógnita del número 2 a De la Torre

Más de dos décadas después de entrar al Ayuntamiento de Málaga, José de Río, el actual concejal de Movilidad y del distrito de Churriana, anuncia su adiós a la actividad política. Su marcha no es inmediata, por cuanto seguirá desempeñando su actual rol en el equipo de gobierno del PP, pero se hace efectiva con su renuncia a formar parte de la candidatura de Francisco de la Torre a las elecciones del próximo 28 de mayo.

La de Del Río es, por tanto, una decisión personal. El veterano edil, que ha sido director de distrito, coordinador de distritos en la ciudad, gerente de Deportes y Eventos y concejal en varias delegaciones, justifica su paso al lado en el deseo de prestar más tiempo y atención a su familia.

En su comparecencia ha estado acompañado por el alcalde, por la portavoz del PP en la Casona del Parque, Elisa Pérez de Siles, y un amplio grupo de compañeros del gobierno local, así como directores y gerentes con los que ha compartido trabajo en este largo periplo político.

Emocionado durante toda su intervención, ha recordado el "primer mazazo" que recibió al poco de incorporarse a las labores municipales. "Víctor González (ahora viceconsejero de Cultura) me llamó llorando para decirme que tenía que suspender la feria de Campanillas porque habían matado a José María". Se refiere a Martín Carpena, entonces concejal de Málaga asesinado por ETA.

Eran días, confiesa, de "miedo, de vigilancia"... En sus palabras, ha agradecido a los equipos técnicos con los que ha compartido tarea en estos años, así como a Pérez de Siles y, especialmente, a De la Torre. "Es el mejor alcalde que ha tenido Málaga, que tiene y que tendrá", ha afirmado, subrayando la confianza que ha depositado en él todos estos años.

"Le agradezco su amistad y cariño personal; también el de su mujer", ha explicado. Ha tenido tiempo incluso para recordar que en los 10 años que fue coordinador de distritos de la ciudad, el alcalde y él se pateaban la ciudad por las tardes para conocer lo que ocurría.

Una de estas vivencias tuvo lugar en el distrito Palma-Palmilla. "Sabéis que el alcalde tiene grabada en la cabeza lo de educación y formación. Eso no lo pierde ni estando en Palma-Palmilla", ha explicado, añadiendo: "Cuando estábamos allí dijo que tenía que ir a hablar con Justo, el patriarca de los gitanos del barrio, porque eso de que los niños no estudiasen no iba con él; fuimos a verlo para convencerle de que los niños tenían que estudiar y de que las niñas no podían ser madre tan temprano", ha relatado.

De la Torre, por su parte, ha ensalzado su "espléndida labor" en el Ayuntamiento en estos más de 20 años y ha mostrado su sorpresa al saber de su decisión de no seguir en la actividad pública. "Esperaba que contáramos con tu continuidad, pero entiendo que quieras seguir en una etapa nueva, más familiar e incluso empresarial", ha apuntado.

Sigue los temas que te interesan